Çay değil zehir demliyormuşuz! Sakın böyle demlemeyin...

Ülkemizde çokça tercih edilen içeceklerden olan çayın, yanlış demlenmesi durumunda birçok hastalığa neden olabilecek kadar tehlikeli olabildiğini biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırma ortaya koyuyor ki, çay sağlığımızda ciddi sorunlara neden olabilecek hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Öyle ki çayı demlerken bazı dikkat edilmesi gereken püf noktalar bulunuyor. Çay demlerken bir takım yazılı olmayan bu kurallara dikkat edilmemesi halinde sağlığınızı riske atabilirsiniz. İşte o püf noktalar…