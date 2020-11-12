Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:19
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
09:01
Çay değil, zehir demliyoruz! Çay demlerken bunlara dikkat etmeyi unutmayın...
Ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerden birisi olan çay, yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa neden olabiliyor. Araştırmalar, çayın yanlış demlendiğinde sağlığımızı etkileyerek çeşitli hastalıklara sebep olduğunu ortaya koyuyor. Çay demlerken bir takım yazılı olmayan kurallara uyulması gerekiyor. Aksi takdirde, demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...