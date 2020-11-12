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Haberler Galeri Çay değil, zehir demliyoruz! Çay demlerken bunlara dikkat etmeyi unutmayın...
Giriş Tarihi: 12.11.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 09:01

Çay değil, zehir demliyoruz! Çay demlerken bunlara dikkat etmeyi unutmayın...

Ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerden birisi olan çay, yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa neden olabiliyor. Araştırmalar, çayın yanlış demlendiğinde sağlığımızı etkileyerek çeşitli hastalıklara sebep olduğunu ortaya koyuyor. Çay demlerken bir takım yazılı olmayan kurallara uyulması gerekiyor. Aksi takdirde, demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Peki, çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...

Çay değil, zehir demliyoruz! Çay demlerken bunlara dikkat etmeyi unutmayın...

Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerden biri olan çay, yanlış demlendiği takdirde birçok hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Yapılan araştırmalarda, yanlış demlendiğinde çayın sağlığımızı etkileyerek çeşitli hastalıklara sebep olduğu ortaya çıktı. Çay demlerken çeşitli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte, çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler püf noktalar...

Çay değil, zehir demliyoruz! Çay demlerken bunlara dikkat etmeyi unutmayın...

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

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Çay değil, zehir demliyoruz! Çay demlerken bunlara dikkat etmeyi unutmayın...

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Çay değil, zehir demliyoruz! Çay demlerken bunlara dikkat etmeyi unutmayın...

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Çay değil, zehir demliyoruz! Çay demlerken bunlara dikkat etmeyi unutmayın...

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

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