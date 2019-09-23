Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerden biri olan çay yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa sebep olabiliyor. Uzun araştırmalar sonucunda çay yanlış demlendiğinde sağlığımızı etkileyerek çeşitli hastalıklara sebep olduğu ortaya çıktı. Çay demlerken bir takım kurallara uymak gerekiyor. Aksi takdirde demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık problemlerine sebep olabiliyor. Peki çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler...