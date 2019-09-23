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  • Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerden biri olan yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa sebep olabiliyor. Uzun araştırmalar sonucunda çay yanlış demlendiğinde sağlığımızı etkileyerek çeşitli hastalıklara sebep olduğu ortaya çıktı. Çay demlerken bir takım kurallara uymak gerekiyor. Aksi takdirde demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi problemlerine sebep olabiliyor. Peki çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte ...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:47
Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen içeceklerden biri olan yanlış demlendiği zaman birçok hastalığa sebep olabiliyor. Uzun araştırmalar sonucunda çay yanlış demlendiğinde sağlığımızı etkileyerek çeşitli hastalıklara sebep olduğu ortaya çıktı. Çay demlerken bir takım kurallara uymak gerekiyor. Aksi takdirde demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi problemlerine sebep olabiliyor. Peki çay demlerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Çay demlemenin ne gibi kuralları vardır? İşte ...

Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

demlerken bir takım kurallara dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde demlediğiniz çay, sağlığınızı riske atabiliyor ilerleyen zamanlarda ciddi problemlerine sebep olabiliyor. İşte

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Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da yeri ve önemi her zaman farklıdır. Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

İşte çayı demlerken dikkat edilmesi gerekenler ve yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar…

Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte çayı yanlış demlemenin neden olduğu hastalıklar...

YÜKSEK ISIYA MARUZ BIRAKMAYIN

Çayı demlerken veya demledikten sonra yüksek ısıya maruz bırakmamalısınız. Yüksek ısıda kalan ve demlenen insan sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

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