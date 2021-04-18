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Haberler Galeri Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...
Giriş Tarihi: 18.04.2021 01:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 01:02

Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

Türk mutfağının gelenekselleşmiş lezzetlerinden birisi haline gelen çay, yapılışının zorluğu ile bilinmektedir. Çay demlemek sanıldığı kadar basit bir işlem olmamasıyla beraber yapılan araştırmalar sonucunda çayın demlenme şeklinin sağlık açısından da oldukça önemli biliyor muydunuz? Araştırma sonuçlarına göre; yanlış demlenen bir çay kişilerde çok ciddi sağlık problemlerine zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle demleme işlemi sırasında bazı püf noktaları göz önünde bulundurmak da büyük bir önem arz ediyor. İşte dikkat edilmesi gereken o püf noktalar…

Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

Yapılan bazı araştırmalar ülkemizin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çayın demlenmesi konusunda şoke eden sonuçları ortaya koymuştur. Çoğumuzun yaptığı demleme şeklinin aslında çok ciddi hastalıklara ön ayak olduğunu ifade eden araştırmaya göre; çay aslında sanıldığı kadar hafife alınacak bir içecek değilmiş. Öyle ki yapılan bu hatalar, kanser gibi çok ciddi hastalıklara zemin hazırlayabiliyor.

Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

YANLIŞ DEMLEME SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR

Türk mutfağının geleneksel içecekleri arasında çay çok önemli bir yere sahip. Bitki çayları her ne kadar sağlığımız için çok yararlı olsa da çayın yeri ve önemi her zaman farklıdır.

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Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

Ancak yanlış şekilde demlediğiniz çayla çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkabilirsiniz.

Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

ÇAYIN ACI OLMAMASI VE UZUN SÜRE DAYANMASI

Çayın acımaması ve uzun süre dayanması için demlemiş olduğunuz çayı ocak üzerinde bekletmemenizi öneririz. Bu durum çayın acımasına sebebiyet verebilir.

Çay deyip geçmeyin! Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz ama...

OCAK ÜZERİNDEN ALIN

Bu nedenle çay iyice demlendikten sonra muhakkak ocak üzerinden alınmalıdır. Aksi taktirde başta gastrit ve ülser olmak üzere midede meydana gelebilecek hasarlara sebebiyet verebilir.

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