Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Günde 1 bardağı kalsiyum depolarını fullüyor...

Beslenme alışkanlıklarınıza daha fazla sağlıklı mineral eklemek, kemik sağlığınızı korumak açısından önemli bir faktördür. Güçlü kemiklere sahip olmak sadece yediğiniz besinlere odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda içtiklerinize de dikkat etmek gereklidir.