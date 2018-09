Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Balık ve kırmızı et ihmal edilmemeli: Balık ve kırmızı et tüketiminin okul çağındaki çocukların gelişimine olumlu etkisi olduğunu anlatan Diyetisyen Akgül, "Balık, içerdiği Omega 3, EPA ve DHA yağ asitleri ile büyüme ve gelişme çağında olan çocukların beyin ve zeka gelişimlerine katkı sağlar. Bu nedenle okul çağındaki çocukların mönülerine haftada 2-3 defa yağlı balıklar eklenmesi önerilir. Kırmızı et ise içerisindeki protein, demir, B 12 ve çinko ile çocukların zihin gelişimlerine ve hafızalarının güçlenmesine yardımcı olur. Kırmızı etin içerdiği demirden en iyi şekilde faydalanmak içinse yanında C vitamini içeren besinlere yer verilmeli; örneğin taze limon sıkılmış yeşil salataya yeşil ve kırmızı kök biber eklenerek tüketilmeli" diyor.