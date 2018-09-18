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Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Giriş Tarihi: 18.09.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 16:01
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Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!
Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Günümüzde artık birçok ebeveynin, nin çocuğun okul başarısını doğrudan etkilediği bilinciyle hareket ettiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, okul başarısındaki en etkili yolun ise; çocuğa dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması olduğunu belirtiyor. Diyetisyen Akgül, çocukların okul başarısını artırmak için anne-babaların dikkat etmesi gereken beslenme konularını 7 başlık altında şöyle sıralıyor ;

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Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!
Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Kahvaltı olmazsa olmaz: Kahvaltıda zihni açarak tok tutacak, büyüme ve gelişimi sağlayacak besinlere yer verilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Akgül, günün ilk dopingi olarak yumurtayı işaret ediyor: "Yumurta, B grubu vitamin yönünden zengindir. Büyüme ve gelişmenin sağlanması, sinir sisteminin gelişimi için çok değerli olan selenyum içeren yumurta, zihin gelişimine destek olur ve hafızayı güçlendirir".

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Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!
Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

çantasında bunlara yer açın: Yağlı tohumlardan ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu yemişler, B grubu vitamin yönünden zengindir. Özellikle ceviz, içerdiği Omega 3 ile hafızanın güçlenmesine ve beynin gelişmesine destek olur. "Yağlı tohumlardan çiğ badem ise, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik ve dişlerin korunmasına, çocuktaki büyüme ve gelişime katkı sağlar. Antep fıstığı ise içerdiği demir sayesinde çocukların bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur" diyen Akgül, günde çocukların beslenme çantalarına konulan 1 avuç yağlı tohumun onların okul başarısını artıracağını belirtiyor.

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Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!
Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Süt büyüme ve gelişime katkı sağlıyor: Süt, içerdiği kalsiyum açısından çok zengin olmakla beraber aynı zamanda A, D ve B grubu vitaminleri de içeriyor. Okul çağı çocuklarının büyüme ve gelişimlerine destek olurken, aynı zamanda içerdiği çinko sayesinde iştah artırarak bağışıklık sistemini de kuvvetlendiren ve öğrenme kolaylığı sağlayan süt ve süt ürünlerinin günde 2-3 porsiyon tüketilmesi öneriliyor.

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Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!
Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Balık ve kırmızı et ihmal edilmemeli: Balık ve kırmızı et tüketiminin okul çağındaki çocukların gelişimine olumlu etkisi olduğunu anlatan Diyetisyen Akgül, "Balık, içerdiği Omega 3, EPA ve DHA yağ asitleri ile büyüme ve gelişme çağında olan çocukların beyin ve zeka gelişimlerine katkı sağlar. Bu nedenle okul çağındaki çocukların mönülerine haftada 2-3 defa yağlı balıklar eklenmesi önerilir. Kırmızı et ise içerisindeki protein, demir, B 12 ve çinko ile çocukların zihin gelişimlerine ve hafızalarının güçlenmesine yardımcı olur. Kırmızı etin içerdiği demirden en iyi şekilde faydalanmak içinse yanında C vitamini içeren besinlere yer verilmeli; örneğin taze limon sıkılmış yeşil salataya yeşil ve kırmızı kök biber eklenerek tüketilmeli" diyor.

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Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!
Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Tam tahıllar bağışıklık sistemini koruyor. Tam tahıl unları ile hazırlanmış ekmekler ve kekler, beyaz un içeren gıdalara göre daha besleyici... B grubu vitaminler, selenyum, demir ve potasyum mineralleri yönünden zengin tam tahıllar; özellikle içerdiği selenyum ile bağışıklık sisteminin en iyi koruyucularından biri. Ayrıca bu besin grubu çok fazla lif içerdiğinden çocukların sindirim sisteminin çalışmasına da yardımcı oluyor.

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Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!
Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Kan yapımı için kuru baklagiller. Okul başarısına katkı sağlayan en sağlıklı besin gruplarından kuru baklagillerin içerdiği fosfor, potasyum, kalsiyum ve demir açısından oldukça zengin olduğunu anlatan Akgül, "Kuru baklagiller, zihni güçlendirir, kan şekerini dengeler, sindirimi kolaylaştırır ve kan yapımını destekler. Kuru baklagillerden en iyi şeklide yararlanmak için tahıllarla birlikte tüketilmesini öneriyoruz" diye konuşuyor.

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