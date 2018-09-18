Çocuğunuzun okul başarısını 7 adımda arttırın!

Beslenme çantasında bunlara yer açın: Yağlı tohumlardan ceviz, fındık, badem gibi sert kabuklu yemişler, B grubu vitamin yönünden zengindir. Özellikle ceviz, içerdiği Omega 3 ile hafızanın güçlenmesine ve beynin gelişmesine destek olur. "Yağlı tohumlardan çiğ badem ise, içerdiği kalsiyum sayesinde kemik ve dişlerin korunmasına, çocuktaki büyüme ve gelişime katkı sağlar. Antep fıstığı ise içerdiği demir sayesinde çocukların bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur" diyen Akgül, günde çocukların beslenme çantalarına konulan 1 avuç yağlı tohumun onların okul başarısını artıracağını belirtiyor.