Daha üretken bir beyin için bu besinleri tüketin!

İngiliz Beslenme Uzmanı Jo Lewin, gün boyunca konsantrasyonu artırıp daha üretken olmanızı sağlayacak 13 gıda önerdi. Et suyunda bulunan kolajen, prolin ve gilisin isimli iki amino asit barındıyor ve bağırsaktaki yararlı bakterilerin yenilenmesini sağlıyor. Tam tahıllardaki kompleks karbonhidratlar beyin gücünü artırıyor. Beyin sağlıklı karbonhidrat kaynaklarında bulunan glikoza da ihtiyaç duyuyor. B6 vitamini yaşlanırken beyinsel işlevlerde kayıp olmasını engelliyor. Sebze, meyve, tohumlar ve tam tahıllarda bulunan lifler de beyne iyi geliyor. Yeşil çaydaki L-Theanine isimli aminosit sayesinde yaratıcı olmamız mümkün oluyor. Meyve, sebze, kakao ve çayda bulunan polipenol beyin gücünü artırıyor. Hafıza ve öğrenme kabiliyetini artırmak için omega 3 yağ asidi