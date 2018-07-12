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Daha üretken bir için bu besinleri tüketin!

Giriş Tarihi: 12.07.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 12:47
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Daha üretken bir için bu besinleri tüketin!
Daha üretken bir beyin için bu besinleri tüketin!

İngiliz Beslenme Uzmanı Jo Lewin, gün boyunca konsantrasyonu artırıp daha üretken olmanızı sağlayacak 13 gıda önerdi.

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Daha üretken bir için bu besinleri tüketin!
Daha üretken bir beyin için bu besinleri tüketin!

Et suyunda bulunan kolajen, prolin ve gilisin isimli iki amino asit barındıyor ve bağırsaktaki yararlı bakterilerin yenilenmesini sağlıyor.

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Daha üretken bir için bu besinleri tüketin!
Daha üretken bir beyin için bu besinleri tüketin!

Tam tahıllardaki kompleks karbonhidratlar gücünü artırıyor. Beyin sağlıklı karbonhidrat kaynaklarında bulunan glikoza da ihtiyaç duyuyor.

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Daha üretken bir için bu besinleri tüketin!
Daha üretken bir beyin için bu besinleri tüketin!

B6 vitamini yaşlanırken sel işlevlerde kayıp olmasını engelliyor. Sebze, meyve, tohumlar ve tam tahıllarda bulunan lifler de beyne iyi geliyor.

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Daha üretken bir için bu besinleri tüketin!
Daha üretken bir beyin için bu besinleri tüketin!

Yeşil çaydaki L-Theanine isimli aminosit sayesinde yaratıcı olmamız mümkün oluyor.

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Daha üretken bir için bu besinleri tüketin!
Daha üretken bir beyin için bu besinleri tüketin!

Meyve, sebze, kakao ve çayda bulunan polipenol gücünü artırıyor.

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Daha üretken bir için bu besinleri tüketin!
Daha üretken bir beyin için bu besinleri tüketin!

Hafıza ve öğrenme kabiliyetini artırmak için omega 3 yağ asidi

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