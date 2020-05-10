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Haberler Galeri Damarları temizleyen süper besin! 3 yemek kaşığı yetiyor...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 08:38

Damarları temizleyen süper besin! 3 yemek kaşığı yetiyor...

Yapılan araştırmalar cevizin insan sağlığına faydalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Cevizin özellikle beyin gelişimine katkıları biliniyordu. Ancak yapılan araştırmalar sonucu ceviz tüketiminin kısa sürede vücuda etki ettiği ve damarları temizlediği anlaşıldı. Ceviz tüketiminin kalp krizini önlediği, damarları temizlediği ve birçok fayda sağladığı ortaya çıktı! Ceviz tükettiğinizde saatler içinde vücutta meydana gelen değişimler ve cevizin faydalarını Dr. Muammer Yıldız tek tek sıraladı...

Damarları temizleyen süper besin! 3 yemek kaşığı yetiyor...

Yapılan araştırmalar cevizin insan sağlığına faydalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Cevizin özellikle beyin gelişimine katkıları biliniyordu. Ancak yapılan araştırmalar sonucu ceviz tüketiminin kısa sürede vücuda etki ettiği ve damarları temizlediği anlaşıldı. Ceviz tüketiminin kalp krizini önlediği, damarları temizlediği ve birçok fayda sağladığı ortaya çıktı! Ceviz tükettiğinizde saatler içinde vücutta meydana gelen değişimler ve cevizin faydalarını Dr. Muammer Yıldız tek tek sıraladı...

Damarları temizleyen süper besin! 3 yemek kaşığı yetiyor...

Düzenli olarak ceviz yemek ya da ceviz yağı içmek, riski yüksek oranda düşürüyor ve sizi kalp krizine karşı düzenli olarak koruyor. Araştırmada insanlar bir avuç ceviz yedikten 4 saat sonra, kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde iyi kan akışına yardımcı olacak düzeyde bir gelişme kaydedildi.

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Damarları temizleyen süper besin! 3 yemek kaşığı yetiyor...

Cevizin ve ceviz yağının kalbe faydalarını ortaya koyan araştırmanın sonucu; bunların düzenli tüketiminin bizi kardiyovasküler hastalıklardan koruduğu yönündeydi.

Damarları temizleyen süper besin! 3 yemek kaşığı yetiyor...

Pennsylvania'da Penn State University'nin beslenme profesörü Dr. Penny Kris Eterton, "Ve sadece bir avuç ceviz ya da ceviz yağını haftada 4 gün tüketerek kalp krizi riskini anlamlı bir şekilde azaltabilirsiniz" diyor.

Damarları temizleyen süper besin! 3 yemek kaşığı yetiyor...

Bu çalışmada özellikle; daha sağlıklı olabilmeniz için her gün ihtiyacınız olan porsiyon belirlendi.

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