Damarları temizleyen süper besin! 3 yemek kaşığı yetiyor...

Yapılan araştırmalar cevizin insan sağlığına faydalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Cevizin özellikle beyin gelişimine katkıları biliniyordu. Ancak yapılan araştırmalar sonucu ceviz tüketiminin kısa sürede vücuda etki ettiği ve damarları temizlediği anlaşıldı. Ceviz tüketiminin kalp krizini önlediği, damarları temizlediği ve birçok fayda sağladığı ortaya çıktı! Ceviz tükettiğinizde saatler içinde vücutta meydana gelen değişimler ve cevizin faydalarını Dr. Muammer Yıldız tek tek sıraladı...