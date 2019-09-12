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  • Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler...

Dikkat! Bu kan damarlarını daraltıyor! İşte ...

Lezzetli diye tükettiğimiz bu kan damarlarını daraltıyor ... Besinler bizi birçok hastalıktan korurken aynı zamanda içlerinden bazıları fazla veya yanlış tüketildiğinde bizi hasta eder. , baş ağrısı gibi nedensizce ortaya çıkan bazı rahatsızlıkların sebebi yediğimiz, içtiğimiz besinler olabilir. Lezzetli diye tükettiğimiz bazı besinlerin kan damarlarımızı daralttığını ortaya koyan araştırmalar, bunun sonucunda baş ağrısı, yüksek tansiyon görüldüğünü söylüyor. Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz hangileri? neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler ve kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesi...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 09:55
Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler...

Lezzetli diye tükettiğimiz bu kan damarlarını daraltıyor ... Besinler bizi birçok hastalıktan korurken aynı zamanda içlerinden bazıları fazla veya yanlış tüketildiğinde bizi hasta eder. , baş ağrısı gibi nedensizce ortaya çıkan bazı rahatsızlıkların sebebi yediğimiz, içtiğimiz besinler olabilir. Lezzetli diye tükettiğimiz bazı besinlerin kan damarlarımızı daralttığını ortaya koyan araştırmalar, bunun sonucunda baş ağrısı, yüksek tansiyon görüldüğünü söylüyor.

Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler...

Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan hangileri? neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler ve kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesi...

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Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler...

MEYAN KÖKÜ

Meyankökü, popüler bir akdeniz bitkisidir. Bazı insanlar öksürük, mide ekşimesi, boğaz ağrısı gibi problemlerin tedavisinde meyankökünü tercih eder. Meyan kökü, sodyum tutulmasına neden olan bir bileşik olan glisirizik asit içerir.

Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler...

Meyankökü, birçok hastalığa tedavi olsa da birkaç hafta boyunca günlük olarak tüketildiğinde, yüksek tansiyona neden olabilir.

Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler...

KAFEİN

Çay veya kahve içmenin baş ağrısını neden hafifletiğini hiç merak ettiniz mi?

Migren ağrısı yaşadığınızda kan damarlarınız genişler ve kanla dolup ağrıya yol açar. Kafeinli bir içecek içtiğinizde kan damarlarınız büzülür, fazla kanı uzaklaştırır ve ağrıyı azaltır.

Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler...

TRANS YAĞLI GIDALAR

Kek, çörek, mikrodalga patlamış mısır, çoğu margarin, bisküvi ve krema dolgulu şekerlerdeki yağlar, kötü kolesterolünüzü yükselttiğinden arterlerinizi tıkayabilir.

Dikkat! Bu besinler kan damarlarını daraltıyor! İşte lezzetli diye tükettiğimiz zararlı besinler...

Yağlı et kesimleri de kolesterol seviyenizi yükseltebilir.

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