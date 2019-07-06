Dikkat! Faydalı diye tükettiğimiz bu besinler tiroid hormonunu bozuyor! İşte tiroid bezinin çalışmasını bozan besinler...

Tiroid bezinin sağlıklı olması vücudumuzdaki sistemlerin doğru çalışması için çok önemli. Birçok olumsuzluğun yanı sıra alınan aşırı kilo alımının da sorumlusu tiroid bezi olabilir Endokrin yani iç salgı bezlerinde hasara bağlı oluşan hastalıklar, tüm dünyada sıklıkla karşılaşılan hastalık grubunu oluşturuyor. Bu grubun başını diyabet çekiyor olsa da özellikle tiroid hastalıkları da önemli bir yer tutuyor. Ülkemizde her 100 kişiden 40'ında tiroid sorunu, 30'unda guatr görülmekte. Ayrıca sağlık verilerine göre yetersiz tiroit hormonu üretiminden kaynaklanan, kilo kaybını zorlaştıran başlıca hastalıklardan olan hipotiroidinin sıklığı yüzde 5 gibi görünmesine rağmen toplumun yarısından fazlasına tanı konmadığı tahmin ediliyor. Peki tiroid bezini bozan besinler neler? Hipotiroid hastalığına sebep olan besinler hangileri? Tiroid hormonu vücutta neleri düzenler? Tiroidin az çalışması ya da tiroidin fazla çalışması neye sebep olur? İşte tüm bu soruların cevabını Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez sizler için cevapladı...