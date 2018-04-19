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Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

lar için en eğlenceli anlar arkadaşlarıyla oyunlar oynadıkları zamanlardır. Şişme oyun parkları onların vazgeçilmezidir.

Giriş Tarihi: 19.04.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 17:04
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Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!
Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

Şişme oyun parkları ları eğlendirirken ebeveynlerinin de rahat nefes almasını sağlar. Ancak geçtiğimiz günlerde bir çocuk parkta oynarken neredeyse canından oluyordu.

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Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!
Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

Brenda Sanderson, iki oğlunu parka götürmüştü. Parkta dev lar vardı. lar da inanılmaz bir şevkle oynadılar.

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Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!
Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

İki gün sonra 10 yaşındaki çocuğun vücudunda izler belirmeye başlayınca annesi hemen doktora götürdü.

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Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!
Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

Doktorlar küçük çocuğu incelediklerinde enfeksiyon kaptığını anladılar.

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Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!
Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

Enfeksiyon, ların içinde yer alan bir bakteriden ötürü oluşmuştu. Şişme oyuncaklar düzgünce temizlenmediklerinde bakterileri barındırabiliyorlarmış.

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Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!
Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

Doktorların aktardıklarına göre bu tür parklarda oynayan ların vücutlarında en ufak bir kesik olması halinde enfeksiyonu kolaylıkla kapabiliyorlarmış.

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Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!
Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

Etrafınızda oyun parkları varsa çocuğunuzu götürdüğünde ların ne kadar temiz olduğunu kontrol edin.

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