Dikkat! Göründüğü kadar masum değil..Zehir saçıyor!

Çocuklar için en eğlenceli anlar arkadaşlarıyla oyunlar oynadıkları zamanlardır. Şişme oyun parkları onların vazgeçilmezidir. Şişme oyun parkları çocukları eğlendirirken ebeveynlerinin de rahat nefes almasını sağlar. Ancak geçtiğimiz günlerde bir çocuk parkta oynarken neredeyse canından oluyordu. Brenda Sanderson, iki oğlunu parka götürmüştü. Parkta dev şişme oyuncaklar vardı. Çocuklar da inanılmaz bir şevkle oynadılar. İki gün sonra 10 yaşındaki çocuğun vücudunda izler belirmeye başlayınca annesi hemen doktora götürdü. Doktorlar küçük çocuğu incelediklerinde enfeksiyon kaptığını anladılar. Enfeksiyon, şişme oyuncakların içinde yer alan bir bakteriden ötürü oluşmuştu. Şişme oyuncaklar düzgünce temizlenmediklerinde bakterileri barındırabiliyorlarmış. Doktorların aktardıklarına göre bu tür parklarda oynayan çocukların vücutlarında en ufak bir kesik olması halinde enfeksiyonu kolaylıkla kapabiliyorlarmış. Etrafınızda oyun parkları varsa çocuğunuzu götürdüğünde şişme oyuncakların ne kadar temiz olduğunu kontrol edin.