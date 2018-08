Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

The New England Journal of Medicine'ın sayfasına taşıdığı bu hasta, çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan talihsiz adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.