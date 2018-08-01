Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

BAKTERİLER İNSANLARA YALAMA YA DA ISIRIKLARLA BULAŞABİLİR

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH)'ne göre; kapnocytophaga canimorsus adı verilen bakteri, sağlıklı köpeklerin ve kedilerin tükürüğünde bulunuyor.

Japonya'da 2014'te yapılan bir araştırma, bu bakterilerin köpeklerin yüzde 69'unda, kedilerin de yüzde 54'ünde bulunduğunu ortaya koydu. Bakteriler insanlara ısırık ya da yalama yoluyla bulaşabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; çoğu insan, bu bakterilerle enfekte olsa bile herhangi bir semptom görülmeden hayatına devam ediyor. Fransa'da yapılmış 2003 tarihli bir çalışmaya göre ise; bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu bakteriler ağır hastalıklara sebep olabiliyor.