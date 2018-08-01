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Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

Giriş Tarihi: 01.08.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 14:51
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Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!
Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir adam, sadık dostunun küçük bir dil darbesi ile neredeyse hayatını kaybediyordu.

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Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!
Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

Çoğumuz sahiplendiğimiz köpekleri çocuğumuz gibi sevebiliyoruz. Hatta bazen bu yüzden evcil hayvanlarımızla ne kadar içli dışlı olduğumuza dikkat edemeyebiliyoruz. Amerika'nın Wisconsin eyaletindeki bir adam, neredeyse sevimli dostunun masum bir yalaması yüzünden canından oluyordu.

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Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!
Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

HEM KOLLARI HEM BACAKLARI KESİLDİ

Manteufel, ateş, kusma ve ishal gibi grip benzeri belirtiler yaşamaya başladı. Kollarında ve bacaklarında da çürükler meydana gelince soluğu acil serviste aldı.

Talihsiz adamda adı verilen bakterinin kan enfeksiyonuna sebep olduğu belirtildi.

Uzmanlar, kapnocytophaga canimorsus bakterisinin sağlıklı kediler ve köpeklerin tükürüklerinde bulunduğunu, ancak bağışıklık sistemi baskılanmış insanlarda enfeksiyona yol açabileceğini kaydetti.

Köpeğinin bacağını yalaması sonucu bu hale gelen 'in kolları ve bacakları kesildi. Üstelik burnu da çürüyen talihsiz adamın burnundan da operasyon geçireceği açıklandı.

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Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!
Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

BAKTERİLER İNSANLARA YALAMA YA DA ISIRIKLARLA BULAŞABİLİR

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH)'ne göre; adı verilen bakteri, sağlıklı köpeklerin ve kedilerin tükürüğünde bulunuyor.

Japonya'da 2014'te yapılan bir araştırma, bu bakterilerin köpeklerin yüzde 69'unda, kedilerin de yüzde 54'ünde bulunduğunu ortaya koydu. Bakteriler insanlara ısırık ya da yalama yoluyla bulaşabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre; çoğu insan, bu bakterilerle enfekte olsa bile herhangi bir semptom görülmeden hayatına devam ediyor. Fransa'da yapılmış 2003 tarihli bir çalışmaya göre ise; bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu bakteriler ağır hastalıklara sebep olabiliyor.

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Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!
Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

The New England Journal of Medicine'ın sayfasına taşıdığı bu hasta, çiğ denizi ürünü tükettikten 12 saat sonra elinde bir ağrı hissetti. Tip 2 diyabet ve hipertansiyon hastası da olan talihsiz adam ağrı uzun süre geçmeyince hastanenin yolunu tuttu. Et yiyen bakteri tespit edilen adama tedavi uygulandı.

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Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!
Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

Chonbuk National University Medical School'dan Dr. Karen Wong, hastalığın bulaşmasından 25 gün sonra talihsiz adamın elinin kesildiğini açıkladı.

Dr. Karen Wong, "Deniz suyuna ya da kontamine olmuş çiğ, az pişmiş deniz ürünlerinin tüketimine bağlı olarak bu tür cilt enfeksiyonları gelişebilir. Kronik karaciğer hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere immün yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon ve komplikasyon riski artar" dedi.

Daha önce benzer vakalarda ise et yiyen bakteri bakın neyden bulaştı...

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Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!
Dikkat! Köpek bacağını yaladı, sonrası korkunç!

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan bir adam yengeç avlamaya gitti, ölümden döndü. 60 yaşındaki Angel Perez, ölümcül bir bakteriyel enfeksiyona maruz kaldı.

CNN International'ın haberine göre; Perez, 2 Temmuz'da Maurice Nehri'ne yengeç avlamaya gitti. Ertesi gün, şişmiş bacağında ağrı hissetmeye başladı. Acil servise giderek, antibiyotik aldı. Ancak belirtiler gitgide daha da kötüleşmeye başladı.

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