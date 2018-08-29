Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Çinli bilim insanları, hava kirliliğinin beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerine etkisi üzerine yaptıkları araştırmada, kirli havanın zekayı gerilettiğini tespit etti.
Giriş Tarihi: 29.08.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 14:12
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı