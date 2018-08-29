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Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı

Çinli bilim insanları, hava kirliliğinin beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerine etkisi üzerine yaptıkları araştırmada, kirli havanın zekayı gerilettiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: 29.08.2018 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 14:12
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Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı

Çinli bilim insanları, kirli havanın zekayı gerilettiğini tespit etti.

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Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı

Daha önce ciğerlere zarar verdiği ve insan ömrünün kısalmasına neden olduğu bilinen hava kirliliğinin, insan beynine etkisi üzerine yaptıkları bir araştırmada, hava kirliliğinin, beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerini gerilettiğini ortaya çıkardı

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Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı

AA'nın South China Morning Post kaynaklı haberine göre; Çinli bilim insanları daha önce ciğerlere zarar verdiği ve insan ömrünün kısalmasına neden olduğu bilinen hava kirliliğinin, insan beynine etkisi üzerine yaptıkları bir araştırmada, hava kirliliğinin, beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerini gerilettiğini ortaya çıkardı.

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Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı

Bilim insanları, Çin genelinde hava kirliliğinin yoğun olduğu 86 kentten 25'li yaşlarda 32 bin kadın ve erkek üzerinde yaptıkları testlerde, deneklerin 24 standart matematik ve 34 kelime tanımaya dayalı soruya cevap vermesini istedi.

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Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı

Deneklerin verdikleri cevapların doğruluk oranları ile yaşadıkları şehirlerdeki hava kirliliğinin 2010-2014 yılları arasındaki yoğunluğunu inceleyen bilim insanları, hava kirliliğinin yoğunluğu arttıkça testlerdeki doğru cevapların azaldığını tespit etti.

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Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı

Test puanlarında deneklerin kelimeye dayalı sorularda matematik sorularından daha az doğru cevap verdiğine dikkat çekilerek hava kirliliği olan şehirlerde yaşayanların ilerleyen yaşlarda Alzheimer riskine yakalanma riski taşıdığı bildirildi.

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Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı
Dikkat! Zekayı gerilettiği açıklandı

Çalışma ABD'deki Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

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