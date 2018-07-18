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deki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

Giriş Tarihi: 18.07.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 17:22
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deki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!
Dildeki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

deki farklı renklenmeler bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Sağlıklı bir dil pembe iken, farklı renkler bakın hangi hastalığın habercisi...

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deki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!
Dildeki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

Mavi , böbrek rahatsızlıkları anlamına gelebilir. Dikkatli olmalısınız.

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deki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!
Dildeki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

Normal bir , pembe renklidir, orta kalınlıktadır ve çatlak olmamalıdır. Üzeri hafif beyaz, nemli bir yapıdadır.

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deki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!
Dildeki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

Kırmızı bir ise bazı besinlerin eksikliği anlamına gelebilir. Özellikle demir ve B vitaminlerinin eksikliğine işaret ediyor olabilir.

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deki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!
Dildeki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

Parlak kırmızı ise kan ve kalp rahatsızlıklarının bir belirtisi olabilir.

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deki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!
Dildeki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

Mor bir kalp sorunlarına yol açabilecek yüksek kolesterol hastalığı anlamına gelebilir.

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deki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!
Dildeki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

Beyaz bir ise cilde rengini veren hücreler ölmeye başladığında deri üzerinde beyaz lekeler görülmeye başlanır. Vitiligo adı verilen bu hastalıkta eller, ayaklar, yüz ve dudak rengi ise koyulaşmaya başlar.

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