Dildeki renklenmeler ciddi hastalık habercisi!

Dildeki farklı renklenmeler bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Sağlıklı bir dil pembe iken, farklı renkler bakın hangi hastalığın habercisi... Mavi dil, böbrek rahatsızlıkları anlamına gelebilir. Dikkatli olmalısınız. Normal bir dil, pembe renklidir, orta kalınlıktadır ve çatlak olmamalıdır. Üzeri hafif beyaz, nemli bir yapıdadır. Kırmızı bir dil ise bazı besinlerin eksikliği anlamına gelebilir. Özellikle demir ve B vitaminlerinin eksikliğine işaret ediyor olabilir. Parlak kırmızı ise kan ve kalp rahatsızlıklarının bir belirtisi olabilir. Mor bir dil kalp sorunlarına yol açabilecek yüksek kolesterol hastalığı anlamına gelebilir. Beyaz bir dil ise cilde rengini veren hücreler ölmeye başladığında deri üzerinde beyaz lekeler görülmeye başlanır. Vitiligo adı verilen bu hastalıkta eller, ayaklar, yüz ve dudak rengi ise koyulaşmaya başlar.