Diş sararmasına bitkisel çözümler

Sararmış dişler, sosyal ortamlarınızda öz güveninizi etkileyebilecek etkenlerden birisidir. Çok fazla çay, kahve tüketimi, sigara kullanımı dişlerin sararmasına yol açan baş etkenlerdir. Ayrıca ilaç kullanımı ve düzenli fırçalamama da sebebiyet verir. Tabii ki başta sararmaya yol açan bu ürünleri günlük hayatımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor ya da en azından kullanımlarını azaltmak. Hepimizin evinde bulunan ve her gün tükettiğimiz doğanın mucizelerinden haberiniz var mıydı? Her defasında dişçiye gidip kimyasallar ile dişlerinizi beyazlatmaktan bıktıysanız işte bu doğal çözümler tam size göre...