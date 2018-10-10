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Diş sararmasına

Giriş Tarihi: 10.10.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 21:57
Diş sararmasına bitkisel çözümler

Sararmış dişlerinizi evinizdeki doğal ürünlerle parlatabileceğiniz tarifler...

Diş sararmasına bitkisel çözümler

Sararmış dişler, sosyal ortamlarınızda öz güveninizi etkileyebilecek etkenlerden birisidir. Çok fazla çay, kahve tüketimi, sigara kullanımı dişlerin sararmasına yol açan baş etkenlerdir. Ayrıca ilaç kullanımı ve düzenli fırçalamama da sebebiyet verir. Tabii ki başta sararmaya yol açan bu ürünleri günlük hayatımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor ya da en azından kullanımlarını azaltmak. Hepimizin evinde bulunan ve her gün tükettiğimiz doğanın mucizelerinden haberiniz var mıydı? Her defasında dişçiye gidip kimyasallar ile dişlerinizi beyazlatmaktan bıktıysanız işte bu doğal çözümler tam size göre...

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Diş sararmasına bitkisel çözümler

KARBONAT

Aşındırıcı etkiye sahip olan karbonatı diş fırçanızın üzerine bir miktar koyarak normal fırçalama işleminizi yapabilirsiniz fakat hafifçe. Aşındırıcı etkisi bulunduğu için de aralıklarla kullanmak daha iyi sonuç verecektir.

Diş sararmasına bitkisel çözümler

MUZ

Muz kabukları da sarı dişleri beyazlatmak için yaygın olarak kullanılan bir diğer yöntemdir. Diş beyazlatıcı özelliğinin yanı sıra diş etlerini de yumuşatır. Kabuklarla dişlerinizi 15 dakika ovaladıktan sonra dişlerinizi fırçalayabilirsiniz...

Diş sararmasına bitkisel çözümler

FESLEĞEN

Fesleğen sürekli kullanabileceğiniz hatta kurutup diş macununuza ekleyebileceğiniz, gün içerisinde de ağzınızda çiğneyebileceğiniz bir başka doğal yardımcı.

Diş sararmasına bitkisel çözümler


Portakal kabuğu, ağız kokusu ve diş sararması için kullanılan bir diğer yardımcıdır. Portakal kabuğunun içi ile dişler her gece yatmadan önce fırçalanabilir. Kalsiyum içeriği ve C vitamini ile portakal kabuğu mikropların ağzından ve dişlerden arındırılmasına yardımcı olur.

Diş sararmasına bitkisel çözümler

ZERDEÇAL (TOZ HALİNDE) HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI cVE NANE YAĞI

Bu karışımı uyguladığınız takdirde dişlerinizde ilk günden farkı göreceksiniz. Diş macunu kıvamına gelen karışım, günlük kullanım için idealdir. Diş fırçanızı sararmış olarak görürseniz endişelenmeyin...

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