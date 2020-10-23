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kesin çözüm! İşte doğal yolları...

Dişlere, diş etlerine, diş dolgusuna ve diş protezlerine tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirirler. Günlük yaşantımızda iyi bir izlenim oluşturmak için etkili olan dişlerimizi sağlıklı bir şekilde korumak isteriz. Son zamanlarda birçok kişi diş taşlarından kurtulmanın yollarını arıyor. En çok merak edilen konulardan biri diş taşlarından doğal yollarla nasıl kurtulabiliriz? Peki nasıl geçer? İşte diş taşından kurtulmanın doğal yolları...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 11:23
Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

Günlük yaşantımızda iyi bir izlenim oluşturmak için etkili olan dişlerimizi sağlıklı bir şekilde korumak isteriz.

Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

Son zamanlarda birçok kişi diş taşlarından kurtulmanın yollarını arıyor. En çok merak edilen konulardan biri diş taşlarından doğal yollarla nasıl kurtulabiliriz? Peki nasıl geçer? İşte diş taşından kurtulmanın doğal yolları...

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Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

Diş tartarının diğer adı diş taşıdır. Dişlerde gıda kalıntısı birikmesi, bakteriler, genetik, diş ipi kullanmama, diş fırçalama alışkanlığı edinmeme gibi nedenlerden dolayı dişlerde zamanla tartar ve plak oluşumu gerçekleşir.

Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

İşte diş tartarı, diş taşını temizlemek için doğal çözümler...

Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

CEVİZ

Malzemeler

40 gr ceviz kabuğu
1 su bardağı su

Ceviz kabuğu antibakteriyel özelliği sayesinde dişteki tartar ve plaktan kurtulmanın en etkili ve doğal yöntemidir. Ceviz kabuklarını bir bardak suyun içine koyup 20 dk kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Diş fırçanızı soğumuş olan bu suda 10 dakika bekletin. Bu suyla dişlerinizi fırçalayın. Günde 3 kez devam edin.

Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

KARBONAT

Malzemeler

1 tatlı kaşığı karbonat
1 tutam tuz
Diş fırçası

Karbonat antibakteriyel özelliği sayesinde plak ve tartarı yok eder, ayrıca dişlerin beyazlamasına da yardımcı olur. Antrasit içeriği ile ağız içi pH seviyesini dengeler. Tuz da antimikrobiyal madde olduğundan kısa sürede plak ve tartarlardan kurtulmanızı sağlar. Karbonat ve tuzu karıştırıp, diş fırçanızı ıslatıp bu karışıma batırın. Dişlerinizi nazikçe bu karışımla fırçalayın. Ardından ağzınızı suyla çalkalayıp tükürün. Bu yönteme gün aşırı yani birer gün ara verip devam edin.

Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

LİMON SUYU

Malzemeler

1 tatlı kaşığı limon suyu
Diş fırçası

Limon suyu asidik içeriği sayesinde antimikrobiyal özelliği gösterir. Plak ve tartarın çözülmesine ve nihayetinde yok edilmesine yardımcı olur. Dişlerinizi her zamanki gibi fırçalayın. Ardından diş fırçanızı yıkayın, limonlu suya daldırın. Bu su ile dişlerinizi ve diş etlerini hafifçe ovun. Bir dakika bekleyip suyla ağzınızı durulayın.

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