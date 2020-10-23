Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

Dişlere, diş etlerine, diş dolgusuna ve diş protezlerine tutunan yapışkan ve yumuşak bakteri tabakasına diş plağı denir. Bu plaklar tükürüğümüzde bulunan mineraller ile birleşerek sertleşir ve tartar denilen tabakayı meydana getirirler. Günlük yaşantımızda iyi bir izlenim oluşturmak için etkili olan dişlerimizi sağlıklı bir şekilde korumak isteriz. Son zamanlarda birçok kişi diş taşlarından kurtulmanın yollarını arıyor. En çok merak edilen konulardan biri diş taşlarından doğal yollarla nasıl kurtulabiliriz? Peki diş taşları nasıl geçer? İşte diş taşından kurtulmanın doğal yolları...