Diş taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

Diş temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. Diş taşı temizliği ise günümüzde birçok kişinin yaptırdığı bir bakımdır. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? Bu sorunun cevabı evet. Öyleyse bu yöntemlerden bazılarını gelin birlikte öğrenelim...

LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ

Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.