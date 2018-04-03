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taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

Giriş Tarihi: 03.04.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 16:59
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taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!
Diş taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

temizliği sağlığımız için çok önemli bir etkendir. Günlük bakımı iyi yapılarak doktorların tavsiye ettiği bir şekilde fırçalama işleminin yapılması gerekir. temizliği ise günümüzde birçok kişinin yaptırdığı bir bakımdır. Peki diş taşlarından evimizde kendimiz kolay yöntemlerle kurtulabilir miyiz? Bu sorunun cevabı evet. Öyleyse bu yöntemlerden bazılarını gelin birlikte öğrenelim...

LİMON VE NANE YAĞI İLE DİŞ TAŞI TEDAVİSİ

Suyu biraz sıkılmış limon ve nane yağı karıştırın ve karışımı ağzınızı iyice durulamak için kullanın.

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taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!
Diş taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

BİBERİYE VE NANE İLE TARTAR TEDAVİSİ

Bu iki maddeyi su ile karıştırın ve yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Sadece sıvı alın ve ağzınızı iyice yıkayın.

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taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!
Diş taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

ALOE VERA JEL VE GLİSERİN KULLANIN

Aloe Vera Jel, Gliserini, sodyum bikarbonat, sıkılmış limon ve biraz su. Karıştırın ve her gün yıkayın ve tartar kaybolduğunu gördüğünüzde haftada bir veya iki keze düşürün.

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taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!
Diş taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

TARTAR HEDEFLİ DİŞ MACUNU KULLANIN

Tartari durdurmak ve ağzınızı herhangi bir enfeksiyona karşı temizlemek için kullanılan macunu kullanın ve içinde bulunan kimyasallar tartarları kırar ve bir daha ortaya çıkmasını önler.

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taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!
Diş taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

LİMON İLE DİŞ TAŞI TEMİZLEME

Normal fırçalama sonrası biraz limon suyuna batırın. Fırçayı hafif hareketlerle lerinize sürtün ve ılık su ile durulayın. Bir hafta içinde dişleriniz daha beyaz olacak!

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taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!
Diş taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI DİŞ TAŞI TEDAVİSİ

Bazı hindistancevizi yağı sıvılaşıncaya kadar eritin ve bakterileri ağzından çıkarmak için bir gargara olarak kullanın.

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taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!
Diş taşlarını temizleyen 9 kolay yöntem!

PORTAKAL KABUĞUNU KULLAN

Kabuğu doğrudan lerinize sürtün ve birkaç dakika gibi bırakın. Ardından su ile durulayın. Kabuklar ağzındaki mikroorganizmaları öldürecek.

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