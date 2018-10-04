Diş teli tedavisinde doğru bilinen 7 yanlış

Tel tedavisi çok ağrılı bir tedavidir.



YANLIŞ: Tel takılması sırasında hasta hiçbir ağrı hissetmez. Anestezi yapmaya da gerek yoktur. Tel takıldıktan sonra birkaç gün ağrı oluşur ancak çok şiddetli olmaz. Hastalar tedavi boyunca ayda bir görülür ve aktivasyon yapılır. Aktivasyondan sonra 1-2 gün yine ağrı olabilir ama sonra kendiliğinden geçer.