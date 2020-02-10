Diyabet olmak istemiyorsanız bu besinleri tüketin!

Diyabet, vücudunuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir hastalıktır. Yapılan bilimsel çalışmalar, hastalıklara karşı korunmada sağlıklı ve dengeli beslenmenin, sebze ve meyve tüketiminin ve düzenli tempolu yürüyüşün önemini ortaya koyuyor. Diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak oluşabilecek komplikasyonları önlemek veya geciktirmek; böylece yaşam kalitesini artırmak hedefleniyor. Kan şekerini dengede tutmak için bazı besinler fayda sağlarken, bazılarından uzak durmak gerekiyor. Peki şeker hastalığından koruyan besinler nelerdir? İşte şeker hastalığı yani diyabetten koruyan mucizevi besinler...