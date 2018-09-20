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e meydan okuyan 20 besin!

Giriş Tarihi: 20.09.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 10:11
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e meydan okuyan 20 besin!
Diyabete meydan okuyan 20 besin!

Tip 2 inizden kurtulmak ya da en azından riskini azaltmak istiyorsanız veya Tip 1 diyabetinizi kontrol altında tutmak istiyorsanız yeme alışkanlıklarınıza ilave edeceğiniz besinlerle bu mümkün.

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e meydan okuyan 20 besin!
Diyabete meydan okuyan 20 besin!

in tüm dünyada hızla artması dikkatleri hastalıktan korunmada alınacak önlemlere çeviriyor. Hareketli yaşamın yanı sıra dengeli ve düzenli beslenme de diyabetle mücadelede çok önemli role sahip. Ancak bu mücadelede bazı besinler öne çıkıyor. İşte o besinlerin en önemlileri:

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e meydan okuyan 20 besin!
Diyabete meydan okuyan 20 besin!

Kuruyemişler: Sağlıklı yağ bulundurma açısından oldukça zengin olan kuruyemişler dengeli tüketildiği takdirde kan şekeri kontrolünü kolaylaştırıyor.

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e meydan okuyan 20 besin!
Diyabete meydan okuyan 20 besin!

Baklagiller: Lif deposu olan baklagiller, sadece hastalarının değil aslında herkesin haftada en az iki kez tüketmesi gereken besin grubunda. Düşük karbonhidrat değerine sahip bu besinler, kandaki şeker oranını dengeliyor.

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e meydan okuyan 20 besin!
Diyabete meydan okuyan 20 besin!

Brokoli: Brokoli için ' hastaları için var olan bir sebze' demek hiç de yanlış olmaz. Diyabetle doğal olarak savaşan bu sebze kan şekerini dengelerken günlük C vitamini ihtiyacını da karşılıyor.

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e meydan okuyan 20 besin!
Diyabete meydan okuyan 20 besin!

Bitter çikolata: Az şekerli, bol kakaolu bitter çikolata zengin antioksidan kaynağı olması bir yana insülin direncini de azaltıyor.

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e meydan okuyan 20 besin!
Diyabete meydan okuyan 20 besin!

Avokado: Omega 3 deposu olan avokado kalp ve tansiyon rahatsızlıkları için anahtar besinken te de kan şekerini dengeliyor.

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