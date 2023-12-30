Giriş Tarihi: 30.12.2023 08:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
09:05
Diyabetin sinyali gözlerinizde! Bu değişim yükselen kan şekerinin habercisi...
Tek bir klinik semptomu olmasa da, diyabet birçok farklı şekilde kendini gösterebilir. Dengesiz kan şekeri, birçok noktada risk taşıyan konular arasında yer alır. Diyabet, tüm dünyada yaşam kalitesini düşüren ve hayatı tehdit eden risklere zemin hazırlayan en önemli hastalıklardan biri. Bu nedenle dikkatli olunması gereken birkaç faktör bulunuyor. İşte diyabeti tespit etmenizi sağlayacak gözlerinizdeki o değişim...