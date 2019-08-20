Doğal yaşam sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Evlerimizde kocaman bahçelere sahip olmasak da kendi sebzemizi yetiştirmek aslında o kadar da zor değil! Belki evlerimizde büyük bahçelere sahip olsak sebze yetiştirmek bizim için daha kolay bir hal alabilirdi. Ama balkonunuz varsa biraz da güneş görüyorsa ve bitki yetiştirmeye uygunsa orada kendi küçük bahçemizi yaratıp sebzelerimizi yetiştirebiliriz. Bu şartlar tamamlandığında bir saksı ve biraz toprak alarak işe koyulabiliriz. Böylelikle dalından koparıp taze taze yiyebileceğimiz sebzeler elde ederiz.