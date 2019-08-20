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sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Evlerimizde kocaman bahçelere sahip olmasak da kendi sebzemizi yetiştirmek aslında o kadar da zor değil! Belki evlerimizde büyük bahçelere sahip olsak sebze yetiştirmek bizim için daha kolay bir hal alabilirdi. Ama balkonunuz varsa biraz da güneş görüyorsa ve bitki yetiştirmeye uygunsa orada kendi küçük bahçemizi yaratıp sebzelerimizi yetiştirebiliriz. Bu şartlar tamamlandığında bir saksı ve biraz toprak alarak işe koyulabiliriz. Böylelikle dalından koparıp taze taze yiyebileceğimiz sebzeler elde ederiz.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 11:18
Doğal yaşam sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Domates

Evde en kolay yetiştirebilen sebzelerden biri domatestir. Domatesin çekirdeklerini biriktirdikten sonra onları nemli bir bezde bekletmeniz gerekiyor. Çekirdek biriktirmek zor geliyorsa domatesleri yuvarlak dilimler halinde keserek doğrudan toprağa gömebilirsiniz. Daha sonra organik bir toprak olan 'torf' toprağına ekip düzenli olarak sulayarak büyümesini bekleyebilirsiniz. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması gerekir!

Doğal yaşam sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Biber

Biber tohumlarını da domateste olduğu gibi çekirdekleriyle toprağa ekebilirsiniz fakat özellikle ilkbahar aylarında ekilmesi size daha çok biber verir. Çekirdekleri ekerken toprağın ılık olması da önemli! Çimlenme gözlemlediğimizde güneş ışınlarından korumamız gerekiyor.

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Doğal yaşam sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Salatalık

Salatalık yetiştirmek de oldukça kolay. Tohumları her bir saksıya 2-3 tane olacak şekilde ekiyoruz ve daha sonra yalnızca çimlenmesini bekliyoruz. Sulamasını ise yağmurlama şeklinde yapıyoruz. Artık taze salatalıklarımızı istediğimiz gibi tüketebiliriz!

Doğal yaşam sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Soğan

Domateste olduğu gibi soğan için de torf toprağını tercih ediyoruz. Soğanı isterseniz pet şişede isterseniz saksıda yetiştirebilirsiniz. Arpacık soğanları uç kısımları dışarıda kalacak şekilde toprağa ekip suluyoruz ve daha sonra da toprak nemli kalacak şekilde sulama yapmaya devam ediyoruz. Güneş alan serin ortamlarda olmasına dikkat etmeliyiz!

Doğal yaşam sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Sarımsak

Sarımsağın yetiştirme açısından bakıldığında soğandan pek de farkı yok aslında. Toprak türümüz bu sefer 'killi' toprak. İri dişli sarımsaklarımızı filizleri üstte kalacak şekilde toprağın derinliklerine gömüyoruz. Dişlerin kabuklarını soymadan bu işlemi yapmalıyız. Ekerken aralıkları geniş tutalım. Haftada 1 kere de sularsak her şey tam olur.

Doğal yaşam sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Çilek

Çilek diğer anlattıklarımıza göre biraz daha fazla emek istiyor. Ekme işlemini yine diğerlerinde olduğu gibi tohumları toprağa gömme şeklinde yapıyoruz, burada bir değişiklik yok fakat toprağın sürekli nemli kalmasına özen göstermemiz gerekiyor. Toprak nemli kalmalı ama saksının dibinde de çok fazla su birikmemeli yoksa çileklerimiz erken çürüyebilir. Son olarak bir de güneş almasına dikkat edersek çilekler evimizi süsler.

Doğal yaşam sevenler için evde sebze – meyve yetiştirme rehberi

Karpuz

Çoğumuzun oldukça sevdiği karpuzu evlerimizde yetiştirmek hiç de zor değil. Karpuz çekirdeklerini saksıya ekerek başlıyoruz. Sulamayı da eksik etmemek gerekiyor. Sonuç olarak dışarıdan aldığımız kadar büyük olmasa da doğal karpuzlarımızı yetiştirmiş olduk.

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