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Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...

Giriş Tarihi: 17.04.2018 11:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 11:29
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Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...
Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...

Pixie doğduğunda sadece 500 gramdı. Daha doğumuna 12 hafta vardı. Annesi Sharon Grant hamileliği sırasında birtakım zorluklarla karşılaştı.

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Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...
Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...

Bu nedenle Sharon, sezaryen yöntemiyle doğum yapmak zorunda kaldı.

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Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...
Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...

Doktorlar, Pixie'nin bir saatten fazla bile yaşamayacağını düşünüyordu. Yoğum bakım ünitesine alındı ve her şey yapıldı. Annesinin elinden bile büyük değildi.

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Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...
Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...

Pixie'yi sıcak tutabilmek için kıyafet bile yoktu. Sadece kafasına minik bir şapka geçirildi.

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Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...
Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...

Yöntem sıra dışı olsa da minik bebeğin vücut ısısını dengelemek için yapabilecekleri başka bir şey yoktu.

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Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...
Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...

Plastik bir poşetin içine yerleştirilen bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesine aktarıldı. Yöntem kulağa tuhaf gelse de daha önce kullanılmıştı.

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Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...
Doktorlar 1 saat yaşamaz demişti! İşte mucize bebek...

New York Times'tan aktarılanlara göre erken doğan bebeklerin vücutlarından çok hızlı bir şekilde asit salınımı gerçekleşiyormuş. Bu nedenle bebeği plastik poşette tutmak, üzerine battaniye örtmekten daha etkili olmuş.

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