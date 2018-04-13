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Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın kaçıncı sırada...

Dünya IQ ortalamasına göre; 90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaştı. Listenin son sırasında ise 59 puanla Ekvator Ginesi yer aldı

Giriş Tarihi: 13.04.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 11:30
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Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın kaçıncı sırada...
Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn ve Finlandiyalı Siyaset Bilimi Profesörü Tatu Vanhanen'in 80'den fazla ülkede yaptıkları araştırmanın sonuçları açıklandı.

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Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın kaçıncı sırada...
Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

İşte ikilinin önderliğinde gerçekleştirilen araştırmaya göre ülkelerin genel genel IQ ortalaması ve dünya geneline göre sıralaması...

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Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın kaçıncı sırada...
Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

90 puan ile 17'nci sırayı Hırvatistan ve Peru ile paylaştı. Listenin son sırasında ise 59 puanla Ekvator Ginesi yer aldı. İşte o liste...

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Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın kaçıncı sırada...
Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

1. Hong Kong - 108

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Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın kaçıncı sırada...
Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

1. Singapur - 108

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Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın kaçıncı sırada...
Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

2. Güney Kore - 106

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Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın kaçıncı sırada...
Dünya IQ ortalaması açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

3. Japonya - 105

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