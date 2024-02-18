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Haberler Galeri Dünyanın en besleyici gıdası belli oldu! Yedikçe şifa veriyor, bedeni temizliyor...
Giriş Tarihi: 18.02.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 08:52

Dünyanın en besleyici gıdası belli oldu! Yedikçe şifa veriyor, bedeni temizliyor...

Günlük olarak beslenme listenize bu sebzeleri eklediğinizde sağlıklı bir beden için en iyi adımı atmış olabilirsiniz. Lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin besinler, bedeninizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bunun için sebze açısından zengin beslenmek çok önemlidir. Salatalarda, zeytinyağlılarda ve sandviçlerde kullanılabilirler. İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

Dünyanın en besleyici gıdası belli oldu! Yedikçe şifa veriyor, bedeni temizliyor...

Sağlık açısından her sebzenin kendine özgü faydaları olsa da, bazı sebzeler yüksek besin içeriği nedeniyle öne çıkıyor. Bu, zengin bir beslenme sistemi ve sağlıklı bir yaşam tarzı için ihtiyaç duyduğunuz çeşitliliği kolayca bulmanızı sağlar. İşte o besinler...

Dünyanın en besleyici gıdası belli oldu! Yedikçe şifa veriyor, bedeni temizliyor...

ISPANAK

En besleyici yeşil yapraklı sebzelerden biri. Bunun nedeni, bir fincan (30 gram) çiğ ıspanak, günlük A vitamininin %16'sını ve K vitamininin %120'sini karşılamasıdır. Ayrıca bu sadece yedi kaloridir.

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Dünyanın en besleyici gıdası belli oldu! Yedikçe şifa veriyor, bedeni temizliyor...

Ispanak ayrıca hastalık riskini azaltan antioksidanlar açısından zengindir. Bir araştırma, lutein ve beta-karotenin kanser riskini azalttığını buldu.

Dünyanın en besleyici gıdası belli oldu! Yedikçe şifa veriyor, bedeni temizliyor...

Ispanağın kan basıncını düşürerek kalp sağlığına fayda sağladığı da elde edilen veriler arasında bulunuyor.

Dünyanın en besleyici gıdası belli oldu! Yedikçe şifa veriyor, bedeni temizliyor...

HAVUÇ

A vitamini açısından doğadaki en zengin gıdalardan biri havuçtur. Bir bardak (128 gram) günlük A vitamini gereksiniminin %119'unu karşılar. Ayrıca canlı turuncu rengini veren ve kanseri önlemeye yardımcı olan beta-karoten açısından çok zengindir. Vücudumuz, bu maddeyi A vitaminine dönüştürür.


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