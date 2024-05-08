Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
14:37
Dünyanın en sağlıklı besini seçildi! Tükettiğiniz anda hasarlı hücreleri hedef alıp yeniliyor
Binlerce besin arasından seçilen dünyanın en sağlıklı besinleri açıklandı. Yapılan araştırmalar, besleyici bileşen yönünden en zengin olan besinleri belirledi. Bu besinler, tükettiğiniz andan itibaren hücre yenilenme sürecini hızlandırıyor, bağırsak florasını onarıyor ve kansere dönüşebilecek hücrelerin aktifleşmesini önlüyor. İşte mutlaka tüketmeniz gereken dünyanın en sağlıklı besinleri...