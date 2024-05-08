Dünyanın en sağlıklı besini seçildi! Tükettiğiniz anda hasarlı hücreleri hedef alıp yeniliyor

Dünyanın en sağlıklı besinleri arasına giren sebze ve meyveler, düzenli tüketildiğinde birçok hastalığın önlenmesinde rol oynuyor. Uzmanlar, bu besinlerin hasarlı hücreleri hedef aldığını ve hücre yenilenme sürecini hızlandırdığını belirtiyor.