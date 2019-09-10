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  • Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda zehir saçan besinler

Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda saçan

Birçok fayda sağladığı gibi yenmesi tehlikeli bulunur. Bazı besinler sağlığımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yendiği anda vücuda saçan besinler nelerdir? İşte sağlığımızı ciddi şekilde etkileyerek vücudumuza ...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 09:09
Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda zehir saçan besinler

Birçok fayda sağladığı gibi yenmesi tehlikeli bulunur. Bazı besinler sağlığımızı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yendiği anda vücuda saçan besinler nelerdir? İşte sağlığımızı ciddi şekilde etkileyerek vücudumuza ...

Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda zehir saçan besinler

KİRPİ BALIĞI

Oldukça "tatlı" gözüken bu balık aslında derisinde, yumurtalıklarında ve karaciğerinde ölümcül bir içeriyor. Şefler bu yemeği hazırlarken oldukça dikkatli davranmalı ve balığın kötü organlarından kurtulmalıdır. Japon restoranlarında bu balığın hazırlanış aşaması için belirli eğitimler verilip denetleniyor.

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Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda zehir saçan besinler

KAJU

Yaygın olarak bilinmese de süpermarketlerde gördüğünüz çiğ kajular içerisinde bulunan maddeler içerir. Yüksek dozda alımı zehir üretebilir.

Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda zehir saçan besinler

HÁKARL

İzlanda'ya özgü olan bu yiyecek, ne böbrek ne de idrar yolu olan bir köpek balığından yapılan bir yemektir. Böylece tüm vücudun toksinleri doğrudan cilde geçmiş olur. Normalde Hákarl özel bir fermantasyon işlemi ile tedavi edilir ve 5-6 ay kurumaya bırakılır. Bu yemek, çavdar ekmeği ile servis edilir. Genelde insanlar tadının güzel olmadığı hakkında yakınır.

Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda zehir saçan besinler

PANGIUM EDULE (FUTBOL MEYVESİ)

Doğu Asya'ya özgü bu aromalı meyve, karmaşık ve uzun bir hazırlığa sahip. Ağacın yaprakları, tohumları ve diğer birçok kısmı, toksin prusik asitini kolayca veren yüksek oranda bir glukozid içerir. Tüketimden önce yıkama, kavurma, ıslatma gibi çeşitli yöntemler kullanılarak tohumlar çıkarılmalıdır.

Tohum kaynatıldıktan veya kavrulduktan sonra yemek için güvenli hale gelecektir. Yapım aşaması kısaca; tohumları kabukları olmadan kaynattıktan sonra muz yaprakları, kül ve toprak ile birlikte kırk gün boyunca gömülü bırakılıyor. Bu futbol meyvesi, aslında mükemmel bir C vitamini ve demir kaynağı.

Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda zehir saçan besinler

SANNAKJİ (CANLI AHTAPOT)

Bu yemek Güney Kore ve Japonya'da popülerdir. Tehlikeli kısmı, ahtapotun canlı olmasından kaynaklı emilim yapabilmesidir. Ahtapot kavrama gücüne sahipken yemeniz boğulma anlamında riskli olacaktır. Bu boğulma nedeniyle yılda yaklaşık 6 ölüm yaşanıyor.

Dünyanın en tehlikeli besinleri nelerdir? İşte yediğiniz anda vücuda zehir saçan besinler

CASSAVA (MANYOK)

Bu kök sebze, yararlı maddeleri ve dirençli nişasta sağladığı için gelişmekte olan ülkelerde popüler bir yemektir.
Güney Amerika'ya özgü olan bu sebze, şimdi birçok tropikal bölgede yetiştirilmektedir. Fakat çiğ yenildiğinde, siyanür üretebilir (insan vücudu için ölümcül bir madde).

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