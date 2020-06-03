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Haberler Galeri Eksikliği kansere sebep oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 08:42

Eksikliği kansere sebep oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...

Çinko, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmak ve hücre üretmek için kullandığı bir mineraldir. Yaraları iyileştirmek ve tüm hücrelerinizdeki genetik planı taşıyan DNA'yı oluşturmak için çinko oldukça önemlidir. Çinko eksikliği, vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz çinko veya normal aralığın altında bir serum çinko seviyesi olarak tanımlanır. Bununla birlikte, serum konsantrasyonundaki bir düşüş sadece uzun süreli veya şiddetli tükenmeden sonra tespit edilebildiğinden, serum çinko çinko durumu için güvenilir bir biyolojik belirteç değildir. İşte çinko eksikliği belirtileri...

Eksikliği kansere sebep oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...

Çinko, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmak ve hücre üretmek için kullandığı bir mineraldir. Yaraları iyileştirmek ve tüm hücrelerinizdeki genetik planı taşıyan DNA'yı oluşturmak için çinko oldukça önemlidir. Çinko eksikliği, vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz çinko veya normal aralığın altında bir serum çinko seviyesi olarak tanımlanır. Bununla birlikte, serum konsantrasyonundaki bir düşüş sadece uzun süreli veya şiddetli tükenmeden sonra tespit edilebildiğinden, serum çinko çinko durumu için güvenilir bir biyolojik belirteç değildir. İşte çinko eksikliği belirtileri...

Eksikliği kansere sebep oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...

GÜNLÜK ÇİNKO İHTİYACI NE KADAR?

Kaslarda, karaciğerde, böbreklerde ve gözlerde ağırlıklı olarak yer alan çinkonun yapılan araştırmalara göre günlük belli miktarlarda alınması gerekiyor. Cinsiyete ve yaşa göre değişkenlik gösterse de bebeklerde günlük olarak çinko ihtiyacı 7 mg, çocuklardaki günlük çinko ihtiyacı 11 mg, yetişkinlerdeki günlük çinko ihtiyacı ise 15 mg'dır.

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Eksikliği kansere sebep oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...

Vücudumuzdaki birçok enzimin ve hormonun üretiminde rol alan çinkonun hayatımızdaki yeri büyüktür. Bağışıklık sisteminde anahtar rol oynayan çinko, cinsel sağlık açısından da önemlidir.

Eksikliği kansere sebep oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...

Yemeklerin pişirilme yönteminden strese kadar pek çok faktörün etkili olduğu çinko azalmasını nasıl anlarız? Çinkonun eksikliğinde hangi hastalıklar görülür? Çinko eksikliğini nasıl gideririz? Çinko hangi besinlerde vardı?

Eksikliği kansere sebep oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...

SPOR YAPANLAR DİKKAT!

Çinkonun vücut, yağ-kas oranını dengeleyici etkileri olduğu ve protein üretimini sağladığı biliniyor. Spor yapanların özellikle enerji düzeyini yükseltici etkisi sebebiyle çinko alımında dikkatli olmaları gerekmektedir.

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