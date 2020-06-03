Eksikliği kansere sebep oluyor! İşte çinko eksikliği belirtileri...

Çinko, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmak ve hücre üretmek için kullandığı bir mineraldir. Yaraları iyileştirmek ve tüm hücrelerinizdeki genetik planı taşıyan DNA'yı oluşturmak için çinko oldukça önemlidir. Çinko eksikliği, vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz çinko veya normal aralığın altında bir serum çinko seviyesi olarak tanımlanır. Bununla birlikte, serum konsantrasyonundaki bir düşüş sadece uzun süreli veya şiddetli tükenmeden sonra tespit edilebildiğinden, serum çinko çinko durumu için güvenilir bir biyolojik belirteç değildir. İşte çinko eksikliği belirtileri...