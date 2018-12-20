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En sağlıklı 50 !

Tüm zamanların en sağlıklı 50 maddesi uzmanlar tarafından sıralandı. Ve en sağlıklı elli besin açıklandı. İşte rahatlıkla yiyebileceğiniz en sağlıklı elli besin...

Giriş Tarihi: 20.12.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 09:45
En sağlıklı 50 besin!

Tüm zamanların en sağlıklı 50 maddesi uzmanlar tarafından sıralandı. Ve en sağlıklı elli besin açıklandı. İşte rahatlıkla yiyebileceğiniz en sağlıklı elli besin...

En sağlıkllı 50 besin!

En sağlıkllı 50 besin!

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

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En sağlıkllı 50 besin!

En sağlıkllı 50 besin!

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

En sağlıkllı 50 besin!

En sağlıkllı 50 besin!

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

En sağlıkllı 50 besin!

En sağlıkllı 50 besin!

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

En sağlıkllı 50 besin!

En sağlıkllı 50 besin!

NAR: Bir kap nar tanesi

C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

En sağlıkllı 50 besin!

En sağlıkllı 50 besin!

DOMATES: Bir orta boy

Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.

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