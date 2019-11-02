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  • En sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

En açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

Dünya üzerinde binlerce arasından seçilen en adeta şifa dağıtıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren, günlük beslenme listenizde mutlaka olması gereken bu besinlerin faydaları şaşırtıyor. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki sağlıklı ve uzun bir ömür için hangi besinleri tüketmeli? Binlerce besin arasından seçilen ve olarak gruplandırılan besinler hangileri? İşte en sağlıklı besinler listesi...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 11:06
En sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

Dünya üzerinde binlerce arasından seçilen en adeta şifa dağıtıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri içeren, günlük beslenme listenizde mutlaka olması gereken bu besinlerin faydaları şaşırtıyor. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Peki sağlıklı ve uzun bir ömür için hangi besinleri tüketmeli? Binlerce besin arasından seçilen ve olarak gruplandırılan besinler hangileri? İşte en sağlıklı besinler listesi...

En sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

KEFİR: Bir bardak

Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve protein açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, laktoz hassasiyetini düzenler, diş çürüklerini önlemede de etkilidir.

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En sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

KIRMIZI ÇAY: Bir poşet

Antioksidandır, kronik ve gelişme aşamasındaki hastalıklardan korur, kalsiyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

En sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

MUZ: Bir orta boy

Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

En sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

En sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

En sağlıklı besinler açıklandı! Bu besinleri mutlaka tüketin...

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

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