Ergenleri anlama kılavuzu! Minik bebeğim canavara dönüştü

ÇOCUĞUNUZU PERİŞAN ETMEK İSTEMİYORSANIZ BUNLARI YAPMAYIN!

Prof. Dr. Uğur Batı, ebeveylerin genelde yanlış davranış içinde bulunabildiklerini söylüyor. Bu yanlışların da evdeki ergeni daha içine kapanık bir hale getirirdiğini anlatıyor. Öyle ki bazı yanlış davranış şekilleri konusunda biraz da ironik bir şekilde ebeveynleri uyarıyor. Prof. Dr. Batı ailelerin yaptıkları hataları bir liste olarak hazırladı. Listeyi kontrol edin ve herhangi bir madde sizin davranış modelinize uyuyorsa, hemen değişin.

1- Hep korumanız altında olsunlar! Hiç risk almayın. Pamuk harikadır, onu sarın!

2 - Sorgulamasına izin vermeyin: Hiç sorgulamadığınız inanç ve alışkanlıklarınızı çocuklara belletin.

3 - Bırakın sloganlarla yaşasın! Hayatı sizin ezberlerinizle yaşamasına izin verin

4 - Çocuğunuzun kendi kararlarını uygulamasına izin vermeyin!

5 - Kendi hayallerinizi onda yaşatın! Tabii çocuklar zaten sizin projeniz. Kendi olamadığınız her şeyi onun olmasını sağlayın!

6 - Siz ve başarılı tüm insanlar Süpermen! Hatalarınızı asla anlatmayın.