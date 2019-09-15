Ergenleri anlama kılavuzu! Minik bebeğim canavara dönüştü

İnsanüstü görünen ve olağanüstü işler beceren insanları bolca zikredin.
7 - Hiçbir şeyi o başarmasın, siz leb demeden leblebiyi anlayın ve ona verin!
8 - Onun için berbat bir yeme içme düzeni yaratın! Öyle ki, katkılı, düzensiz, hızlı, kalitesiz bir beslenme düzeni olsun.
9 - Çocuklarımızın risk almalarına sakın izin vermeyin!
10 - Onu her durumdan hızlıca kurtarın!
11 - Onu her durumda övün! Malesef çok kolay övüyoruz.
12 - Bilmediğinizi asla çaktırmayın! Hep bilin! Her sorusuna yalan da olsa cevap verin.
13 - Lazımsa, ona haddini bildirin! Ergenlik denen şeyi siz de geçirdiniz ama böyle değildi yav!
14 - Suçluluk duygusunun, iyi yönlendirmenin önüne geçmesine izin verin! Ayrıca verdiğimiz nasihatleri kendimiz uygulamayalım.
15 - Çok tartışmayın, muhakeme etmeyin! Kısa ve net olun. Hayat da böyle zaten!
16 - Çocukla çocuk olmayın; eski köye yeni adet getirmeyin.
17 - Dayak belki de cennetten çıkmadır! Bunu ihmal etmeyin ve ihtimal olarak hep bir yerde dursun!
18 - Zekâyı, yetenekliliği ve etkiyi, olgunlukla karıştırın! Ve ayrıca onun hep en zeki olduğunu düşünün.