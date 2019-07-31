Erkeklere 9 sağlık uyarısı!

1 – Kemer altı ağrıları ciddiye alın

Kemer altı olarak tabir edilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir. Ağrı vücutta yaşanan sorunların bir habercisi olduğu için ihmal edilmemelidir. Özellikle pelvis bölgesi denilen karın alt bölgesinde yaşanan ağrılar ile yumurtalık, testisler ve sırt bölgesi ağrıları çeşitli önemli hastalıklarla ilgili ortaya çıkabilmektedir.

* Bel bölgesinde yaşanan ağrılar; böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlığı, böbrek kisti ve böbrek tümörlerinden kaynaklanabilmektedir.

* Kasık bölgesinde yaşanan ağrılar; prostat hastalıklarının işareti olabilir.

* Penis ve testis ağrısı; testis iltihabı, testis kanseri ve testisin kendi etrafında dönmesinin işareti olabilir. Kanser genellikle ağrısız şişlik yapar. Ağrılı veya ağrısız tüm testis şişliklerinde mutlaka doktora gidilmelidir.

* İdrar çıkışı sırasında yaşanan ağrı; idrar yollarında enfeksiyon, mesane taşı ve mesane kanseri belirtisi olabilir. Mesane kanserinin en bilinen belirtisi idrarda kanamadır.