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inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!

Giriş Tarihi: 30.07.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 16:18
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inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!
Etkileri inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "Şeker hayatımızdan hemen hemen çıkarılması gereken gıdalardandır.

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inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!
Etkileri inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!

Makul ölçülerde tüketildiğinde bal, meyve ya da pekmezden alınan şekerden bir zarar gelmez.

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inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!
Etkileri inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!

Balı kahvaltıda tüketirseniz sorun yok, ama kaşık kaşık yerseniz zararlı olması kaçınılmazdır" açıklamasında bulundu

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inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!
Etkileri inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!

Bilim insanları, kanser gelişiminin önlenmesi ve hastalığın tedavi başarısı için şeker ihtiyacının pekmez, hurma ve incir gibi işlenmemiş gıdalardan aşırıya kaçmadan karşılanması, fruktoz içeren ürünlerden ve palm yağından uzak durulması...

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inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!
Etkileri inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!

Etin günlük alınması gerekenin üstünde yenilmemesi ile özellikle salam, sosis ve sucuk gibi işleniş etin sık tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

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inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!
Etkileri inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!

AA'nın haberine göre; Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi düzenlendi.

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inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!
Etkileri inanılmaz...Beyni yenileyip hafızayı güçlendiriyor!

Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu kaydetti.

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