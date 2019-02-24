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  • Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

Günümüzde sıkça duyduğumuz bir sözcük haline gelen metabolizma adeta korkulu rüyamız oldu... İlerleyen yaşla birlikte çeşitli sağlık sorunlarının da etkisiyle yavaşlayabilen metabolizmamız kilo verememize hatta kilo almamıza sebep olabiliyor... Peki metabolizmayı hızlandırmanın yolları nelerdir? Metabolizmayı hangi besinler hızlandırır? soruları sıkça sorulanlardan... İşte metabolizmayı hızlandıran en faydalı besinlerden biri olan ve mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 24.02.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 16:00
Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

Metabolizmanızı hızlandırmanın en iyi yollarından biri bol bol tüketmek! İşte yer elmasına dair her şey...

Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

İŞTE YER ELMASININ MUCİZEVİ FAYDALARI….

•Çok düşük kaloriye sahiptir. Bu nedenle kilo vermek için; diyet ve spor yapanlara ara öğün olarak önerilir.

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Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

•Yapısında bulundurduğu besin değerleri ile kansızlığa iyi gelir.

•Hemoroitlere iyi gelir.

Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

•Haşlanarak lapası çıkarılan yer elmasının lapa hali, şişlikler üzerine konulması halinde şişliklere de iyi gelmektedir.

•Cildi güzelleştirerek daha parlak ve güzel görünmesini sağlar.

Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

•Besleyicidir ve vücut direncini arttırmaktadır.

Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

•Böbrek, safra kesesinin ve pankreasın düzenli çalışmasını sağlar.

Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!

•Göğsü yumuşatarak, öksürüğü kesmektedir.

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