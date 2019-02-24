Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!
Evde kendiniz bile yetiştirebilirsiniz... Metabolizmayı adeta ateşliyor!
Günümüzde sıkça duyduğumuz bir sözcük haline gelen metabolizma adeta korkulu rüyamız oldu... İlerleyen yaşla birlikte çeşitli sağlık sorunlarının da etkisiyle yavaşlayabilen metabolizmamız kilo verememize hatta kilo almamıza sebep olabiliyor... Peki metabolizmayı hızlandırmanın yolları nelerdir? Metabolizmayı hangi besinler hızlandırır? soruları sıkça sorulanlardan... İşte metabolizmayı hızlandıran en faydalı besinlerden biri olan yer elması ve mucizevi faydaları...
Giriş Tarihi: 24.02.2019
15:52
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019
16:00