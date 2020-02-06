Faydasını kimse bilmiyordu! Direkt beyni etkiliyor ve...

Halsizlik, yorgunluk gibi problemler son zamanlarda en sık karşılaşılan rahatsızlıklardır. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir. Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlar. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...