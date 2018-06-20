Etkisi kanıtlanmış...Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

NAR: Bir kap nar tanesi

C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.