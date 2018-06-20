Etkisi kanıtlanmış...Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

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Etkisi kanıtlanmış... geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Giriş Tarihi: 20.06.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 09:45
Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Time Dergisi tüm zamanların en sağlıklı 50 besin maddesini sıraladı. Tufts Tıp Merkezi'nden Diyetisyen Alicia Romano'nun yardımı ile hazırlanan liste birçok gıda maddesini içeriyor...

MUZ: Bir orta boy
Kalbi koruyan potasyum için kusursuz bir kaynaktır.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

AHUDUDU: Bir kap

Sağlıklı hücrelerin ölümüne karşı koyar, kalp sağlığına destek olur, obeziteye karşı etkilidir

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Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

PORTAKAL: Bir büyük boy

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için birebirdir ve eşsiz bir C vitamini kaynağıdır. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürmede yardımcıdır

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

KİVİ: Bir adet

Portakaldan bile daha fazla C vitamini sağlar, E vitamini kaynağıdır ve antioksidan koruma sağlar. Ayrıca potasyum, magnezyum ve çinko açısından da zengindir.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

NAR: Bir kap nar tanesi

C vitamini ve potasyum açısından diğer tüm meyveleri döver desek yalan olmaz. Ayrıca diğer meyvelere göre daha az kalori taşır. Her gün yenen nar kanser riskini azaltır.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

DOMATES: Bir orta boy

Besleyici bir enerji deposudur. Kansere karşı en etkili silahlara sahiptir. Yüksek antioksidan özelliği ile hücrelerdeki DNA'yı korumaya yardım eder. Kanserojen maddelere karşı koyan enzimleri de güçlendirir.

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

Gelmiş geçmiş en sağlıklı 50 besin!

CEVİZ: Yarım kap

Her 28 gramında 4 gram protein taşır. Kalp sağlığına faydalıdır. Kilo kontrolünde etkilidir. Kanserle savaşta yardımcıdır. Bazı bilimsel çalışmalar beyni koruduğunu göstermektedir.

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