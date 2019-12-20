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  • Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

Birkaç kilo vermek, sindirim problemlerini ve akne sorunlarını ortadan kaldırmak için bir çözüm arıyorsanız, tamamen doğal bir kolon temizliğine ihtiyacınız olabilir. Kolon temizliği, vücudunuzu detoksifiye etmeye ve sindirim sağlığınızı ve aynı zamanda yaşamınızın genel kalitesini geliştirmeye yardımcı olan bir süreçtir. Sindirim sistemimizin bir parçası olan kolon sisteminin sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Zamanla bağırsaklarda biriken toksinler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bu durum birçok hastalığa davetiye çıkarır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kolonlardaki toksinlerin arındırılması şarttır. Peki, kalın temizliği için neler yapılmalıdır? Kolon temizliği nasıl yapılır? İşte evde uygulayabileceğiniz hem sağlıklı hem pratik yöntemlerle kolon temizliği…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:50
Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

Sindirim sistemimizin bir parçası olan kolon sisteminin sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Zamanla bağırsaklarda biriken toksinler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bu durum birçok hastalığa davetiye çıkarır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kolonlardaki toksinlerin arındırılması şarttır. Peki, kalın temizliği için neler yapılmalıdır? Kolon temizliği nasıl yapılır? İşte evde uygulayabileceğiniz hem sağlıklı hem pratik yöntemlerle kolon temizliği…

Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

Kolon temizliği nasıl yapılır sorusu bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için son derece önemlidir. Bağışıklık sisteminizin kalbi olan kolonlar (bağırsaklar) temiz olmazsa vücudumuzda belli başlı aksaklıklar ve hastalıklar meydana gelebilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan kolon, su, tuz, vitamin ve besin maddelerinin sindirilmeyen besin maddelerinden ayıklanmasından, ince bağırsakta sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur.

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Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

Bununla birlikte kolonlar, düzgün çalışmadığı zaman, onları ortadan kaldırmak yerine toksinleri emmeye başlar, böylece baş ağrıları, şişkinlik, kabızlık, gaz, kilo alımı, düşük enerji, yorgunluk ve kronik hastalıklar gibi sorunlar meydana gelir.

Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

Bu problemler sindirilmemiş gıdalardan da kaynaklanabilir (günümüzde yediğimiz çoğu gıda katkı maddeleri, koruyucular ve diğer kimyasallarla doldurulur) ve bu da kolonda mukus birikmesine neden olur, bu da vücudu zehirleyen zehirler üretir.

Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

Bununla birlikte, kolon temizliği yardımıyla, zararlı toksinlerden kolayca kurtulabilir ve sağlıklı bakterilerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca kolon temizliği, enerjinizi artırmaya ve vücudun vitamin ve besin maddelerini emmesine yardımcı olacaktır.

Kolon temizliği, kalın bağırsak temizliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte evde uygulayabileceğiniz yöntemler...

Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

Kolon temizliği (kalın bağırsak temizliği) nasıl yapılır?

Herhangi bir kolon temizliği programına başlamadan önce, özellikle herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, doğru rehberlik için doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.

Günde bir bardak içildiğinde bağırsaklardaki zehri atıyor!

SU

Kolon temizliği için yapabileceğiniz en iyi şey bol su içmektir . Bir günde en az 10 ila 12 bardak su içmek şarttır. Düzenli su tüketimi, vücudunuza doğal bir şekilde zararlı toksinleri atar.

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