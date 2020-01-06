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Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

Tam anlamıyla sağlıklı olabilmek, bağırsak florasının vücuttaki iyi bakteri oranının güçlü olmasına bağlıdır. Yiyeceklerin tam anlamıyla absorbe edilmesi bağışıklığın güçlü olmasını sağlar. Hatta mutluluk hormonları olarak bilinen endorfin ve sera toninin %80 ila 90 oranında bağırsaklarda iyi bakteriler tarafından üretildigi söylenir. Bu yüzden bu bölge mümkün olabildiğince temiz tutulmalıdır. Sindirim sistemimizin bir parçası olan kolon sisteminin sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Zamanla bağırsaklarda biriken toksinler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bu durum birçok hastalığa davetiye çıkarır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kolonlardaki toksinlerin arındırılması şarttır. Peki, kalın bağırsak temizliği için neler yapılmalıdır? nasıl yapılır? İşte evde uygulayabileceğiniz hem sağlıklı hem pratik yöntemlerle kolon temizliği…

Giriş Tarihi: 06.01.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 09:49
Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

Tam anlamıyla sağlıklı olabilmek, bağırsak florasının vücuttaki iyi bakteri oranının güçlü olmasına bağlıdır. Yiyeceklerin tam anlamıyla absorbe edilmesi bağışıklığın güçlü olmasını sağlar. Hatta mutluluk hormonları olarak bilinen endorfin ve sera toninin %80 ila 90 oranında bağırsaklarda iyi bakteriler tarafından üretildigi söylenir. Bu yüzden bu bölge mümkün olabildiğince temiz tutulmalıdır. Sindirim sistemimizin bir parçası olan kolon sisteminin sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Zamanla bağırsaklarda biriken toksinler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bu durum birçok hastalığa davetiye çıkarır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kolonlardaki toksinlerin arındırılması şarttır. Peki, kalın bağırsak temizliği için neler yapılmalıdır? nasıl yapılır? İşte evde uygulayabileceğiniz hem sağlıklı hem pratik yöntemlerle kolon temizliği…

Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

nasıl yapılır sorusu bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için son derece önemlidir. Bağışıklık sisteminizin kalbi olan kolonlar (bağırsaklar) temiz olmazsa vücudumuzda belli başlı aksaklıklar ve hastalıklar meydana gelebilir. Sindirim sisteminin bir parçası olan kolon, su, tuz, vitamin ve besin maddelerinin sindirilmeyen besin maddelerinden ayıklanmasından, ince bağırsakta sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur.

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Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

Bununla birlikte kolonlar, düzgün çalışmadığı zaman, onları ortadan kaldırmak yerine toksinleri emmeye başlar, böylece baş ağrıları, şişkinlik, kabızlık, gaz, kilo alımı, düşük enerji, yorgunluk ve kronik hastalıklar gibi sorunlar meydana gelir.

Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

Bu problemler sindirilmemiş gıdalardan da kaynaklanabilir (günümüzde yediğimiz çoğu gıda katkı maddeleri, koruyucular ve diğer kimyasallarla doldurulur) ve bu da kolonda mukus birikmesine neden olur, bu da vücudu zehirleyen zehirler üretir.

Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

Bununla birlikte, yardımıyla, zararlı toksinlerden kolayca kurtulabilir ve sağlıklı bağırsak bakterilerini geliştirebilirsiniz. Ayrıca kolon temizliği, enerjinizi artırmaya ve vücudun vitamin ve besin maddelerini emmesine yardımcı olacaktır.

Kolon temizliği, kalın bağırsak temizliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte evde uygulayabileceğiniz yöntemler...

Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

Kolon temizliği (kalın bağırsak temizliği) nasıl yapılır?

Herhangi bir programına başlamadan önce, özellikle herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, doğru rehberlik için doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.

Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

SU

için yapabileceğiniz en iyi şey bol su içmektir . Bir günde en az 10 ila 12 bardak su içmek şarttır. Düzenli su tüketimi, vücudunuza doğal bir şekilde zararlı toksinleri atar.

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