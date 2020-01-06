Günde bir bardak içtiğinizde mucizeler yaratıyor!

Tam anlamıyla sağlıklı olabilmek, bağırsak florasının vücuttaki iyi bakteri oranının güçlü olmasına bağlıdır. Yiyeceklerin tam anlamıyla absorbe edilmesi bağışıklığın güçlü olmasını sağlar. Hatta mutluluk hormonları olarak bilinen endorfin ve sera toninin %80 ila 90 oranında bağırsaklarda iyi bakteriler tarafından üretildigi söylenir. Bu yüzden bu bölge mümkün olabildiğince temiz tutulmalıdır. Sindirim sistemimizin bir parçası olan kolon sisteminin sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Zamanla bağırsaklarda biriken toksinler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bu durum birçok hastalığa davetiye çıkarır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kolonlardaki toksinlerin arındırılması şarttır. Peki, kalın bağırsak temizliği için neler yapılmalıdır? Kolon temizliği nasıl yapılır? İşte evde uygulayabileceğiniz hem sağlıklı hem pratik yöntemlerle kolon temizliği…