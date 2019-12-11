Günde iki bardak çay içenler dikkat!

Dünyada günlük ortalama kişi başı çay tüketimi 120 ml'dir. Çay; siyah çay, yeşil çay, oolong çayı, beyaz çay ve kırmızı çay olarak beş çeşittir. Çayın vücutta birçok önemli işlevi vardır. Özellikle içeriğindeki flavonoidler güçlü antioksidan etki göstererek bazı oksidatif olan enzimleri yok ederek iltihap önleyici aktivite göstermektedirler. Antioksidan etki sebebi ile enfeksiyona yakalanma riski yüksek olan bireylerde bağışıklık sistemini arttırarak hastalıklara karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Anadolu topraklarının vazgeçilmez içeceği olan çayın insan sağlığına inanılmaz faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Peki siyah çayın faydaları nelerdir?