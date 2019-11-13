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  • Günde iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

İçinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum, demir ve potasyum, yüksek miktarda lif ve az yağ ile birlikte, tek başına yenildiğinde mucizevi faydalar sağlayan , salata veya yoğurtla birlikte de tüketilebilir. Özellikle yaz mevsiminden sonbahara geçişle birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi için güçlü bir antioksidan olan incirin birçok faydası bulunuyor. Özellikle kalsiyum içeriğiyle zengin olan ve vücuda fayda sağlayan incirin ölçülü olarak tüketilmesi gerekiyor. İşte tıpkı incir gibi vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan besinler…

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 11:24
Günde iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

İçinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum, demir ve potasyum, yüksek miktarda lif ve az yağ ile birlikte, tek başına yenildiğinde mucizevi faydalar sağlayan , salata veya yoğurtla birlikte de tüketilebilir. Özellikle yaz mevsiminden sonbahara geçişle birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi için güçlü bir antioksidan olan incirin birçok faydası bulunuyor. Özellikle kalsiyum içeriğiyle zengin olan ve vücuda fayda sağlayan incirin ölçülü olarak tüketilmesi gerekiyor. İşte tıpkı incir gibi vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan besinler…

Günde iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

Kalsiyum takviyeleri dışında kalsiyumun bulunduğu besinleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

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Günde iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek
3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar
5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Günde iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

YAŞ ARALIĞINA GÖRE GÜNDE NE KADAR KALSİYUM ALINMALIDIR?

Kalsiyum faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından ciddi tehtid oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı sizlere yaş aralığına göre kalsiyum beslenme tablosunun nasıl olması gerektiğini açıklayacağız.

0-12 ay (sadece anne sütü ile beslenmemiş) 525mg
1-3 yıl 350mg
4-6 yıl 450mg
7-10 yıl 550 mg
11-18 yaş - erkekler 1000mg
11-18 yaş - kızlar 800mg
Yetişkinler (19+) 700mg
Hamile kadın 700mg
Emziren kadınlar 700 mg + 550 mg

Günde iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir diyorsanız Dr. Muammer Yıldız sizler için cevapladı, işte ayrıntılar…

Günde iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

Çiğ Süt

1 bardak: 300 mg

Günde iki tane tükettiğinizde inanılmaz faydası...

Badem

1 avuç: 76 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kalsiyum besin kaynakları bulunur.

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