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Günde üç yerseniz...

Hurmanın damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı olması...İşte hurmanın faydaları!

Giriş Tarihi: 12.12.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 09:32
Günde üç hurma yerseniz...

Hurmanın damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı olması...

Günde üç hurma yerseniz...

Ancak her besinde olduğu gibi, hurmada da önemli olan porsiyon kontrolünü sağlamak.

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Günde üç hurma yerseniz...

Çünkü 3 adet orta boy (45gr) ortalama 60 kalori içeriyor ve 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Dolayısıyla lezzetine kapılıp aşırıya kaçmamak çok önemli.

Günde üç hurma yerseniz...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi.

Günde üç hurma yerseniz...

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

Günde üç hurma yerseniz...

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Antioksidandan zengin olan hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor.

Günde üç hurma yerseniz...

cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.

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