Günde üç hurma yerseniz... Hurmanın damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı olması...İşte hurmanın faydaları! Giriş Tarihi: 12.12.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 09:32
Hurmanın damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı olması...
Ancak her besinde olduğu gibi, hurmada da önemli olan porsiyon kontrolünü sağlamak.
Çünkü 3 adet orta boy
hurma (45gr) ortalama 60 kalori içeriyor ve 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Dolayısıyla lezzetine kapılıp aşırıya kaçmamak çok önemli.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili
hurma tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi. SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.
CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR
Antioksidandan zengin olan
hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor. Hurma cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.