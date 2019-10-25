Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

Günde üç yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte mucizevi ...

Günlük hayatta tükettiğimiz içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza verirler. Sevilen bir olan saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı bulunuyor. Peki hurmanın nelerdir? Günde 3 yersek sağlığımıza ne gibi faydaları bulunur? İşte hurmanın faydaları ve vücudumuza etkileri...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 14:23
Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

saymakla bitmiyor. Tam bir şifa kaynağı olan damakta unutulmaz bir lezzet bırakmasının yanı sıra başta yüksek lif içeriği, potasyum, demir, folik asit ve kalsiyum olmak üzere birçok vitamin ile mineral içeriği sayesinde vücudumuza pek çok yararı bulunuyor. Peki hurmanın nelerdir? Günde 3 yersek sağlığımıza ne gibi faydaları bulunur? İşte cevabı...

Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili tüketmek için 10 önemli nedeni anlattı, önemli bilgiler verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Antioksidandan zengin olan hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor.

Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.

Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

KİLO KONTROLÜNÜ DESTEKLİYOR

Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylelikle tokluk süresi uzuyor ve daha az tüketilmiş oluyor. Demir eksikliği olan kişiler kilo vermede güçlük yaşıyor. içerdiği yüksek orandaki demir mineraliyle kişinin demir depolarını destekliyor ve bu sayede metabolizma da hızlanmış oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki 1 adet hurma 20 kalori içeriyor. Özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.

Günde üç hurma yerseniz vücuda olan etkisi şaşırtıyor! İşte hurmanın mucizevi faydaları...

KAS KRAMPLARINI ENGELLİYOR

Magnezyum eksikliğinde sık sık kas krampları ve kas ağrıları oluşuyor. içeriğindeki magnezyum sayesinde kasları güçlendiriyor, protein sentezinde ve enzimlerin sağlıklı çalışmasında görev alıyor. Günde 2-3 adet hurma tüketmek günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabiliyor.

BİZE ULAŞIN