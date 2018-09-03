Hafakanlar bastı yıllardır söyleniyor fakat bu özelliğini kimse bilmiyor!

'HAFAKANLAR BASTI' NE DEMEK? 'Hafakanlar bastı' ne demek? Kim bu hafakanlar? İn mi, cin mi, atlı sürüsü falan mı? Neden baskın yapıyorlar? Hem bu kelime 'afakan' değil miydi, ne ara 'hafakan' oldu? 'Hafakan' kelimesi Arapça'da 'kalp çarpıntısı' anlamına geliyor. Kökünde 'kalbi hızlı attı, titredi' anlamındaki 'hafaka' fiili var. İşte Osmanlı kaynaklarında da geçen hafakan hastalığının teşhis ve tedavisinin bilinmeyenler... Hafakan hem Osmanlı tıp yazmalarında hem de halk hekimliğinde ismine rastlanan hastalıklardan biridir Hastalığın adı Arapça kökten türemiştir ve 'nabız, vuru, kalp çarpıntısı' anlamına gelmektedir Bayanların korkulu hastalığı (korku çarpıntı) olarak ta bilinir Hafakan. Hastalığın çok sinirli ve kansızlık olan kişilerde; heyecan, korku, çok kahve, çay, tütün veya meşrubat tüketimine bağlı olarak arttığı belirtilmiştir Osmanlı tıp metinlerinde bir tip ruhsal sıkıntı olarak kabul edildiği görülen hafakanın ortaya çıkış sebepleri ve tedavileri de çeşitlilik göstermektedir Hastalığın yürek zayıflığından meydana geldiğine, sıcak ve soğuk olmak üzere iki şeklinin bulunduğuna, hastada nabzın ve nefesin seri, göğsün sıcak olduğuna dair tespitlere yer verilmektedir TEDAVİ Hafakanın tedavisi için elma, nilüfer, gül, menekşe, kâfûr, mersin, tavuk, reyhan, süt çürüğü vb. ürünlerden yapılan yiyecek-içecekler ve ilaçlar tarif edilmiş; kan alınmasının önemine değinilmiştir