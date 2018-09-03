Hafakanlar bastı yıllardır söyleniyor fakat bu özelliğini kimse bilmiyor!

'HAFAKANLAR BASTI' NE DEMEK?

"Hafakanlar bastı" ne demek? Kim bu hafakanlar? İn mi, cin mi, atlı sürüsü falan mı? Neden baskın yapıyorlar? Hem bu kelime "afakan" değil miydi, ne ara "hafakan" oldu? "Hafakan" kelimesi Arapça'da "kalp çarpıntısı" anlamına geliyor. Kökünde "kalbi hızlı attı, titredi" anlamındaki "hafaka" fiili var. İşte Osmanlı kaynaklarında da geçen hafakan hastalığının teşhis ve tedavisinin bilinmeyenler...