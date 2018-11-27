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Halsizliğe iyi gelen süper besinler!

Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 09:41
Halsizliğe iyi gelen süper besinler!

, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük enerji halidir. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür.

Halsizliğe iyi gelen süper besinler!

Yetersiz beslenme ise bu enerjinin tam olarak sağlanamamasına ve halsizliğe yol açabilir. Doğru gıdaları tüketerek enerjinizi arttırabilir ve halsizlikten kurtulabilirsiniz.

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Halsizliğe iyi gelen süper besinler!

Protein: Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar.

Halsizliğe iyi gelen süper besinler!

Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğinden, yarardan çok zarar verebilir.

Halsizliğe iyi gelen süper besinler!

Bunun yerine protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, fasulye gibi alternatif besinleri kullanabilirsiniz.

Halsizliğe iyi gelen süper besinler!

Yoğurt: Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir.

Halsizliğe iyi gelen süper besinler!

Kompleks Karbonhidratlar: Kompleks karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır. Yeterli miktarda enerji için nişastalı gıdalar, sebze ve meyve, kepekli tahıllar yiyebilirsiniz.

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