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in de sağlıklısı olur!

Selahattin DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 22.09.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 11:17
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in de sağlıklısı olur!
Hamburgerin de sağlıklısı olur!

Hamburger seviyorsanız size tavsiyem evinizde katkı maddesi içermeyen sağlıklı protein kaynakları ile hazırlayıp kızartmadan ve mayonez eklemeden yemeniz. Size böyle iki tarif vereceğim ama öncesinde neden hazır hamburger yemeyelim konusunu mercek altına alalım

Bugün obeziteden kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın sorumlusu olarak hazır ler gösteriliyor. Yıllar önce Super Size Me adlı belgeselde sağlıklı bir kişi 30 gün boyunca her öğün fast food zinciri bir restorandan hazır hamburger yemiş, bu yüzden de aşırı şişmanlamıştı. Ayrıca kalp hastalığına neden olan kolesterolleri tavan yapmış ve tansiyonu yükselmişti. Kısacası sağlığı elden gitmişti. Fast food deyince ilk aklımıza gelen yiyeceklerden olan hamburger, bu ürkütücü gerçeklere rağmen hâlâ çocukların elinden düşmüyor, eve en fazla sipariş verilen yemeklerin başında geliyor.

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in de sağlıklısı olur!
Hamburgerin de sağlıklısı olur!

BAĞIMLI OLUYORSUNUZ

Restoranlarda seri üretilen ler hazırlanırken eti ve ekmeğine yapay katkı maddesi konuluyor, bol yağ ekleniyor ve kızartılıyor. Bunun nedeni bağımlılık yaratmak. Aşırı fosforik asit, şeker veya tatlandırıcı içeren kolalı veya aromalı gazlı içecekler de beyinde doyma sinyallerini bloke edip yedikçe daha büyük porsiyonlarda sipariş vermenizi sağlayacak duyguları önplana çıkarıyor. Bol yağ içeren patates kızartmaları ve soslar ise bel bölgesinin ve karaciğer gibi organlarınızın yağlanmasına direkt etki ediyor. Araştırmalar hamburger menüsü bağımlısı olanlarda sağlıklı besinlere olan isteğin de azaldığını gösteriyor.

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in de sağlıklısı olur!
Hamburgerin de sağlıklısı olur!

SAĞLIKSIZ TRANS YAĞ KAYNAĞI

Fast food burgerler normale oranla çok daha fazla yağ içerir ve yağın kalitesi de kötüdür. Trans yağ ve doymuş yağ miktarı oldukça fazladır. Yüksek miktarda trans ve doymuş yağ alımının, kalp-damar hastalığından demansa birçok hastalığa neden olabildiğini gösteren araştırmalar saymakla bitmez.

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in de sağlıklısı olur!
Hamburgerin de sağlıklısı olur!

DOĞALLIKTAN UZAK

eti üreticilerinin, eti muhafaza edebilmek, yapısını koruyabilmek ve lezzet vermek amacıyla farklı katkı maddeleri kullandığı bir gerçek. Günümüzde et pahalı olmasına rağmen fast food restoranlardaki hamburgerler oldukça ucuz oluyor. Bu da kullanılan etin yağ, soya eti veya aromalar ile karıştırılmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

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in de sağlıklısı olur!
Hamburgerin de sağlıklısı olur!

SODYUM BOMBASI ETKiSİ

ler normal bir besine göre üç kat daha fazla sodyum içeriyor. Yüksek sodyum tüketimi vücudumuzda su tutulmasına neden olur ve bu yiyecekleri yedikten sonra kendinizi şiş hissedebilirsiniz. Kan basıncı yüksek olan bireyler için yüksek sodyum içeriğine sahip yiyeceklerin yenmesi hayati risklere neden olabilir. Fazla tuz kemiklerin erimesine, damarlarda basıncın artarak harap olmasına, böbreklerin normal görevlerini yerine getirmesine de engel olur.

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in de sağlıklısı olur!
Hamburgerin de sağlıklısı olur!

BEYAZ EKMEK FAKTÖRÜ

hazırlanırken tercih edilen beyaz ekmeğin saf karbonhidrat içeriği yüksektir. Bu da kan şekerinde ani dalgalanmalara, insülin direncine ve sürekli bu tarz beslenmeyle obezite ve diyabete yol açabilir.

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in de sağlıklısı olur!
Hamburgerin de sağlıklısı olur!

SOSLARDA MISIR ŞURUBU

sosları oldukça kalorilidir. Restoranlar için özel üretilen soslarda yüksek fruktozlu mısır şurubu vardır.

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