Hamburgerin de sağlıklısı olur!

Hamburger seviyorsanız size tavsiyem evinizde katkı maddesi içermeyen sağlıklı protein kaynakları ile hazırlayıp kızartmadan ve mayonez eklemeden yemeniz. Size böyle iki tarif vereceğim ama öncesinde neden hazır hamburger yemeyelim konusunu mercek altına alalım

Bugün obeziteden kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın sorumlusu olarak hazır hamburgerler gösteriliyor. Yıllar önce Super Size Me adlı belgeselde sağlıklı bir kişi 30 gün boyunca her öğün fast food zinciri bir restorandan hazır hamburger yemiş, bu yüzden de aşırı şişmanlamıştı. Ayrıca kalp hastalığına neden olan kolesterolleri tavan yapmış ve tansiyonu yükselmişti. Kısacası sağlığı elden gitmişti. Fast food deyince ilk aklımıza gelen yiyeceklerden olan hamburger, bu ürkütücü gerçeklere rağmen hâlâ çocukların elinden düşmüyor, eve en fazla sipariş verilen yemeklerin başında geliyor.