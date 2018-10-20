Hamsiyi kılçığıyla yiyin!

Bildiğiniz gibi yeterli D vitamini sentezi için vücudumuza güneş ışınlarının teması gerekiyor. Dolayısıyla günlük poliklinik uygulamalarında D vitamini eksikliğini ve kemik erimesini çok sık görüyoruz. Öte yandan ilimiz özellikle istavrit ve hamsi gibi deniz balıkları açısından çok şanslı. Bu balıklar özellikle içerdikleri Omega 3 ve kalsiyum açısından kemik sağlığı için büyük nimettir.