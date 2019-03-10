Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. Sağlığımıza sayızı fayda sağlayan baharatlar doğru kullanılmadığında ise sağlığı tehdit edebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, zencefil, tarçın, biber, karanfil gibi günlük hayatın içindeki baharatların kullanımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.