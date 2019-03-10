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  • Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

Hangi hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

Aromaları ile yemeklere ve çaylara lezzet katan faydalarıyla doğal şifa kaynağı olan baharatların sağlık için tüketilmesi gerekiyor. Şeker ve kolesterol düzenlemekten, metabolizma güçlendirmeye, hücrelerini yok etmeden tümörün küçülmesine kadar sayısız faydaları bulunan mucizevi bu besinler alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasında. İşte sağlığımıza faydalı süper besinler ve baharatlar...

Giriş Tarihi: 10.03.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 11:50
Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. Sağlığımıza sayızı fayda sağlayan baharatlar doğru kullanılmadığında ise sağlığı tehdit edebilir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, zencefil, tarçın, biber, gibi günlük hayatın içindeki baharatların kullanımı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

ZENCEFİL REGL AĞRILARINI DİNDİRİYOR, TÜMÖRÜN KÜÇÜLMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Antibakteriyel, antiviral, antienflamatuvar olarak kullanılan zencefil, çay olarak tüketildiğinde hamilelik dönemi bulantılarında kullanılabilecek en güvenilir çareye dönüşür.

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Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

Zencefil çayı aynı zamanda uzun yolda ortaya çıkan mide bulantılarında da etkilidir. Antitümör etkisi sayesinde tedavisi zor olan türlerinde doktora danışılarak tüketilen zencefil tümörün büyümesini baskılamaya yardımcı olabilir.

Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

Spor yapan kadınlarda kas ağrılarını ve adet dönemindeki ağrıları azalttığına dair çalışmalar bulunan zencefil solunum yolu hastalıklarında, öksürük, grip ve soğuk algınlığına birebirdir.

Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Fakat kan basıncı ve şeker ile ilgili ilaç kullananlar için sakıncalı olabileceği unutulmamalıdır.

Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?
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Hangi baharat hangi hastalığa faydalı? Kadın hastalıklarına iyi gelen baharatlar neler? Kolon kanserine faydalı baharat hangisi?

CHIA KOLESTEROLÜ DENGELER

Omega 3, 6 ve lif içeriği bakımından zengindir. Kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Antioksidan özelliği sebebiyle riskini düşürür.

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