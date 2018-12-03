Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 'Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

'Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Giriş Tarihi: 03.12.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 11:16
Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak beş beslenme alışkanlığından geçiyor... Uzmanlar kafein alımını azaltmak gerektiğini, yüksek lifli gıdalarla beslenmek gerektiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak bu beş beslenme alışkanlığından geçiyor:..

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

1. Kahvenizin miktarını azaltın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; bir çeyrek fincan kahvenin etkisi büyük fincanlardakinden etkili.

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

2. Kafein alımında çayı tercih edin: Kafein olmadan kendini zinde hissetmeyenler, kahve yerine çayı tercih etmeli. Özellikle yeşil çay enerjinizin artmasını sağlıyor.

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

3. Protein ve karbonhidrat karışımı atıştırmalıklar.

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan karbonhidratlar proteinle birleştiği zaman vücudu daha dinç tutuyor.

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Kuru üzümle bir avuç çerez ya da tam tahıllı ekmeğin üzerine sürülmüş fıstık ezmesi hem sağlıklı hem de vücudun enerji ihtıyacını karşılayan gıdalar arasında.

BİZE ULAŞIN