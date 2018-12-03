'Harvard'lı uzmanlar açıkladı! İşte sizi zinde tutacak besinler!

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak beş beslenme alışkanlığından geçiyor... Uzmanlar kafein alımını azaltmak gerektiğini, yüksek lifli gıdalarla beslenmek gerektiğini söylüyor. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak bu beş beslenme alışkanlığından geçiyor:.. 1. Kahvenizin miktarını azaltın. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; bir çeyrek fincan kahvenin etkisi büyük fincanlardakinden etkili. 2. Kafein alımında çayı tercih edin: Kafein olmadan kendini zinde hissetmeyenler, kahve yerine çayı tercih etmeli. Özellikle yeşil çay enerjinizin artmasını sağlıyor. 3. Protein ve karbonhidrat karışımı atıştırmalıklar. Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan karbonhidratlar proteinle birleştiği zaman vücudu daha dinç tutuyor. Kuru üzümle bir avuç çerez ya da tam tahıllı ekmeğin üzerine sürülmüş fıstık ezmesi hem sağlıklı hem de vücudun enerji ihtıyacını karşılayan gıdalar arasında.