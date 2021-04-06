Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hastalıklara kalkan oluyor... Akciğerleri temizleyen süper gıda!
Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 13:44

Hastalıklara kalkan oluyor... Akciğerleri temizleyen süper gıda!

Akciğerler başta olmak üzere vücudu temizleyen besinler bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara kalkan oluyor. Son dönemlerde ortaya çıkan salgın hastalıklara karşı tedbir almak isteyenler doğal besinlere yöneliyor. Peki, bağışıklığı güçlendirmek ve akciğerleri temizlemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? İşte mucizevi etkileriyle şaşırtan süper besinler...

Hastalıklara kalkan oluyor... Akciğerleri temizleyen süper gıda!

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Hastalıklara kalkan oluyor... Akciğerleri temizleyen süper gıda!

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hastalıklara kalkan oluyor... Akciğerleri temizleyen süper gıda!

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Hastalıklara kalkan oluyor... Akciğerleri temizleyen süper gıda!

Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Hastalıklara kalkan oluyor... Akciğerleri temizleyen süper gıda!

Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde kanserine karşı koruyucu etki gösterir.

SON DAKİKA