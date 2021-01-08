Vücutta hastalık bırakmıyor! İşte doğal antibiyotik görevi gören süper besin!

Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer vermek çok faydalı.